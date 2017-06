EUREX/DAX-Futures haben Widerstandszone bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Abwärts geht es am Montag im frühen Geschäft mit den DAX-Futures an der Eurex. Der Juni-DAX steht 14,5 Punkte niedriger bei 12.760,5 Punkten und startet damit leichter in die Verfallwoche. Das bisherige Tageshoch liegt bei 12.772 und das -tief bei 12.757 Punkten - umgesetzt worden sind gut 800 Kontrakte.

Mit dem weiteren Rückgang habe der Future die Widerstandszone zwischen 12.800 und 12.840 Punkten erst einmal bestätigt, heißt es am Markt. Damit bleibe er zunächst in der Handelsspanne zwischen 12.490 und 12.880 Punkten. Eine erste Unterstützung liege im Bereich von 12.720 bis 12.700 Punkten.

June 12, 2017

