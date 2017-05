EUREX/DAX-Futures kommen vom Kontrakthoch zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future ist am Mittwoch im frühen Eurex-Handel etwas vom Kontrakthoch aus dem späten Dienstagshandel zurückgefallen. Gegen 8.23 Uhr MESZ handelt der Juni-Kontrakt 19 Punkte niedriger bei 12.516,5. Am Vorabend hatte der DAX-Future bei 12.541,5 Punkten ein Kontrakthoch markiert. Die Tagesspanne reicht von 12.510 bis zu 12.521 Punkten. Gehandelt worden sind bislang rund 1.200 Kontrakte.

Technisch sieht die Landesbank Baden-Württemberg den DAX-Future bei 12.508 Punkten unterstützt, bei 12.618 Punkten liege ein Widerstand. Signale für eine Top-Bildung fehlten bislang, die Aufwärtsbewegung könne sich also noch fortsetzen.

May 03, 2017 02:27 ET (06:27 GMT)

