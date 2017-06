EUREX/DAX-Futures starten knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet starten die DAX-Futures in den Mittwoch. Der Juni-Kontrakt fällt im frühen Geschäft um 23 auf 12.786 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.790,50 und das -tief bei 12.777 Zählern. Umgesetzt wurden bisher rund 5.000 Kontrakte. Händler sprechen weiterhin von einer neutralen Situation. Zwar seien vor Verfall und Fed-Sitzung Volatilitätsschübe möglich. Ein Ausbruch aus der Spanne zwischen 12.700 bis 12.650 auf der Unterseite und 12.840 bis 12.880 auf der Oberseite zeichne sich aber nicht ab.

June 14, 2017

