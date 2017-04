EUREX/DAX-Futures starten knapp behauptet - Unterstützung bei 12.100

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die DAX-Futures am Donnerstagmorgen in den Handel gestartet. Der Juni-Kontrakt verliert gegen 8.33 Uhr 3 auf 12.190 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.196 und das Tagestief bei 12.152 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 3.000 Kontrakte. Der Umsatz sei relativ gering, heißt es im Handel. "Angesichts eines Durchbruchs durch die 12.200er-Marke hätte ich mehr Druck erwartet", sagt ein Teilnehmer. Da der S&P-500-Futures aber am Vorabend einen "False Break" gemacht habe, müsse im Tagesverlauf mit weiterem Druck auf die Kurse gerechnet werden. Erst um 12.100 sei der DAX-Future wieder gut unterstützt.

April 06, 2017

