Im zweiten Quartal stieg der Gewinn um 27 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 1,77 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich um mehr als die Hälfte auf 374,4 Millionen Dollar.für das laufende Quartal liegen über den Erwartungen der Analysten. Nach mehr als 30 Prozent Gewinnplus für 2017 erwarten Analysten beim Profit bis 2019 jährliche Zuwächse von über einem Fünftel.Als der für seine Bildbearbeitungsprogramme und das Dateiformat pdf bekannte kalifornische Software­konzern 2013 als erstes Unternehmen vollständig auf Abo-Software via Internet umstellte, gab es noch viel Kritik von Kunden. Inzwischen ist klar: In der Softwarebranche ist es der erfolgreichste Umzug in die Cloud.: Trotz der hohen Bewertung sollte der Aktienkurs der Spe­zialisten für Bildbearbeitungssoftware neue Allzeithochs erreichen.