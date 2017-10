Airbus: Der Skandal belastet

€uro am Sonntag

von Florian Westermann, €uro am SonntagDie seit mindestens fünf Jahren laufenden Ermittlungen wegen Untreue oder Korruption der Münchner Staatsanwaltschaft könnten laut Medienberichten bald eine Anklage nach sich ziehen. Auch in anderen Ländern steht Airbus am Pranger.Die Ermittlungen in Großbritannien und Frankreich könnten zu "beträchtlichen Bußen" führen, heißt es in einem Brief von Airbus-Chef Thomas Enders an die 130 000 Mitarbeiter, aus dem Reuters zitiert. Der Verwaltungsrat erklärte jüngst, voll hinter Enders zu stehen.Reuters zufolge hat der Verwaltungsrat das Topmanagement überprüft und keine Anzeichen dafür gefunden, dass Spitzenmanager in den Skandal involviert sind. Eine mögliche Milliardenstrafe und ein Reputationsschaden könnten den Kurs belasten.: Die Korrektur kann durchaus noch anhalten. Investierte Anleger sichern ihre Position mit ­einem Stopp ab. Halten.