Alibaba feuert aus allen Rohren. Der chinesische Internetgigant steigerte im vierten Geschäftsquartal seinen Umsatz um 60 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar. 454 Millionen aktive Käufer tummeln sich inzwischen auf den Onlinemarktplätzen von Chinas führendem Internetunternehmen - ein Plus von elf Prozent. Der Nettogewinn schoss überproportional um 85 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar in die Höhe., spricht vom stärksten Umsatzplus in einem Quartal seit Alibabas Börsengang vor zweieinhalb Jahren. Mit diesen Wachstumsraten ließen die Chinesen selbst den US-Platzhirsch Amazon weit hinter sich.Alibabas Kassen platzen im sprichwörtlichen Sinne aus allen Nähten. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren. In den kommenden zwei Jahren will der Konzern eigene Aktien im Wert von bis zu sechs Milliarden Dollar zurückkaufen. Allerdings konnte nicht einmal dieses Vorhaben die ­Investoren überzeugen. Zunächst einmal reagierte die zuletzt sehr stark gelaufene Aktie mit Kursverlusten auf die Ergebnisse.wusste Alibaba positiv zu überraschen. Beim Gewinn hatten Analysten aber mehr erwartet. Neben deutlich höheren Steuern lasteten Mehrausgaben für die Expansion in neue Geschäftsfelder auf dem Ergebnis.Im Kerngeschäftsfeld Internethandel - Alibaba stellt Handelsplattformen zur Verfügung und verdient an Provisionen und mit Werbung - stiegen die Erlöse von Januar bis März um knapp die Hälfte. Der Bereich steuert gut 80 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

Ma sitzt am Hebel

Alibaba-Chef Daniel Zhang, der nichts ohne Zustimmung des mächtigen Alibaba-Gründers und Aufsichtsratschefs Jack Ma in die Wege leitet, investiert viel Geld in aussichtsreiche Wachstumsmärkte. Die beiden Bereiche Cloud-Computing, also Softwaredienste im Internet, und digitale Medien - Alibaba betreibt mit Youku Tudou eines der größten Internetvideoportale Chinas - verzeichneten im vorigen Quartal dreistellige Wachstumsraten und steuerten knapp 900 Millionen Dollar zum Umsatz bei. Bislang stehen hier aber die Investitionen im Vordergrund. Gewinne schreibt Alibaba in diesen Bereichen nicht. So schnell dürfte sich ­daran nichts ändern. Lizenzen für die Mediensparte sind teuer. Um Amazon und dem chinesischen Internetkonzern Tencent im Cloud-Computing Anteile abzujagen, gewährt Alibaba seinen Kunden hier hohe Rabatte.



Ma, der laut "Forbes" mit 31 Milliarden Dollar reichste Festlandchinese, drängt Alibaba nicht nur in neue Geschäftsfelder, sondern auch in neue geografische Regionen. Das soll das Wachstum sichern. In China haben zwar noch immer 640 Millionen Menschen keinen Zugang zum Internet - doppelt so viele, wie die USA Einwohner haben -, das Wirtschaftswachstum kühlte sich zuletzt aber ab. Neue Märkte müssen also her. Vor einem Jahr übernahm Alibaba den in vielen Ländern Südostasiens tätigen Onlinehändler Lazada für eine Milliarde Dollar. Jüngst investierte Alibaba 180 Millionen Dollar in den indischen Internet­händler Paytm.



Ma will damit Amazon-Chef Jeff Bezos die Stirn bieten. Bezos stellt seinerseits Milliarden für eine Offensive in Indien bereit. Mit den sprudelnden Ein­nahmen aus dem Kerngeschäft kann Ma nicht nur seine Aktionäre am Erfolg teilhaben lassen. Er kann auch seine ehrgeizigen Expansionspläne vorantreiben - und das dürfte die Aktionäre auf lange Sicht wieder zufriedenstellen.

