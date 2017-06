€uro am Sonntag

Bildquellen: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images, 360b / Shutterstock.com

im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März 2018 mit einem Umsatzplus von 45 bis 49 Prozent, im Schnitt wurden laut Datendienst Bloomberg etwa 30 Prozent Wachstum erwartet. Damit würde sich die Serie der Jahre mit Zuwächsen größer als 40 Prozent fortsetzen.der sich abkühlenden Konjunktur in der Volksrepublik und der schieren Größe, Alibaba brach­te es zuletzt auf umgerechnet 21,5 Milliarden Euro Umsatz und 7,8 Milliarden Euro Gewinn, hatten Experten mit einem allmählich nachlassenden Tempo gerechnet.sind offenbar erfolgreich. Chef Jack Ma hat etwa den Bereich Videos aus­gebaut und schnappt sich größere Anteile am Anzeigenmarkt. Die Schätzungen dürften jetzt rasch nach oben korrigiert werden.: Die Aktie sprang deutlich an. Bis März 2018 werden bislang 27 Prozent Gewinnplus erwartet. Schon daran gemessen günstig.