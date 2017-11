Alphabet: Starker Primus

€uro am Sonntag

Die Mutter beeindruckte so mit einem Umsatzsprung von rund 24 Prozent auf 27,8 Milliarden Dollar. Es war das 15. Quartal in Folge mit zweistelligen Umsatzzuwächsen. Der Gewinn stieg um 33 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar und lag ebenfalls über den Erwartungen.Dank des Handybetriebssystems Android , das weltweit inzwischen mit Abstand die Nummer 1 ist, sowie eigener Smartphones spielt die Onlinewerbung den Löwenanteil von Alphabets Umsatz und Gewinn ein. Um mehr als 50 Prozent gestiegen sind die Ausgaben für die Platzierung der Werbung auf anderen Plattformen. Bei den gegenwärtigen Wachstumsraten ist das Geld jedoch gut investiert.: Fundamental überzeugend. Seit Mitte September zieht der Kurs an. Noch charttechnische Widerstände, aber Einstufung auf "Kaufen".