BB Biotech: Die Zellenversteher

Qualität hat ihren Preis. Fast zwölf Milliarden Dollar legt der Biotechkonzern Gilead auf den Tisch, um den Spezialisten Kite Pharma zu übernehmen. Kite ist einer der Pioniere einer revolutionären Behandlungsmethode. Bei der Immun­onkologie werden die Immunzellen des Patienten stimuliert, Krebserreger zu vernichten. Die Kite-Aktie schoss durch die Übernahme um fast 30 Prozent nach oben.Zu den Profiteuren des Deals zählt die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech , die frühzeitig bei Kite eingestiegen war. Die Schweizer investieren seit 24 Jahren in Biotechfirmen und ­gehören damit zu den erfahrensten Experten in einem sehr lukrativen, aber auch sehr komplizierten Sektor.ist teuer und riskant. Die meisten Projekte scheitern. Im Erfolgsfall sind jährliche Umsätze von mehr als einer Milliarde Dollar mit einem einzigen Medikament keine Seltenheit. Der wissenschaftliche und technologische Fortschritt eröffnet immer neue Möglichkeiten - wie die Immunonkologie oder die personalisierte Medizin, bei der mithilfe von Genanalyse festgestellt wird, welche Medikamente bei einem bestimmten Patienten die besten Wirkungschancen haben.Auch große gesellschaftliche Trends treiben die Nachfrage nach Medikamenten: Die wachsende Weltbevölkerung und der steigende Wohlstand der Schwellenländer vergrößern den Kreis der potenziellen Kunden. Je älter die Menschen werden, desto anfälliger werden sie für komplexe Krankheiten wie Arthritis, Herzbeschwerden oder Krebs. Trotz der eigentlich guten Aussichten sind Biotechaktien vergleichsweise moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des US-Index Nasdaq Biotechnology liegt laut Datendienst Bloomberg derzeit zwölf Prozent über dem langfristigen Durchschnitt - der Aufschlag des breiten S & P 500 ist mit 20 Prozent deutlich größer.durch die Politik. US-Präsident Donald Trump hat per Twitter ange­kündigt, die Preise für Medikamente in den USA zu drücken. Ganz so schlimm wird es in der Praxis aber wohl nicht werden, wie die ersten Entwürfe der Verwaltung zeigen. "Wer mit neuen Wirkstoffen das Leben von Pa­tienten substanziell verlängert beziehungsweise die Lebensqualität verbessert, wird weiterhin belohnt werden", kalkuliert Christian Koch, Portfoliomanager bei BB Biotech.von rund 800 Kan­didaten. Letztlich investiert BB Biotech in bis zu 35 Unternehmen, die Wirkstoffe gegen weitverbreitete Krankheiten entwickeln oder eine besonders hohe Preissetzungsmacht haben. Besonders gute Chancen sehen die Portfoliomanager derzeit in der Onkologie und bei infektiösen Erkrankungen. Die drei am stärksten gewichteten Unternehmen - Incyte Celgene und Ionis Pharmaceuticals - machen aktuell rund ein Drittel des Gesamtportfolios aus.Obwohl die meisten Biotechfirmen keine Dividende zahlen, schüttet BB Biotech seit 2013 Geld an seine Aktionäre aus. Ziel ist eine Dividendenrendite von fünf Prozent. Berechnet wird die genaue Summe auf Basis des gewichteten Durchschnittskurses der Aktie im Dezember des jeweiligen Geschäftsjahres. Die Ausschüttung schwankt also je nach Börsenlage.

Die Biotechbranche bietet Investoren große Chancen, ist aber auch extrem kompliziert. Ohne profundes Fachwissen ist es schwer, die richtigen Unternehmen aufzuspüren. BB Biotech hat über einen langen Zeitraum großes Geschick bei der Aktienauswahl bewiesen. Über die vergangenen zehn Jahre haben die Schweizer auf Dollarbasis den amerikanischen Biotechindex um durchschnittlich drei Prozentpunkte geschlagen. Wir sehen die Aktie als ein gutes Langfristinvestment.

