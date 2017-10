Beiersdorf: Ziele erhöht

€uro am Sonntag

Bislang hatte der Vorstand einen Zuwachs zwischen drei und vier Prozent in Aussicht gestellt. Bei der operativen Rendite peilt Beiersdorf unverändert einen leichten Zuwachs auf 15 Prozent an. Darin enthalten sind die Kosten für den Cyberangriff im Sommer, der Beiersdorf 35 Millionen Euro Umsatz kostete.Ohne diesen Effekt hätte Beiersdorf das Ziel angehoben. Von Januar bis September legten die Erlöse konzernweit um fünf Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zu. Besonders stark wuchs die kleinere Klebstofftochter Tesa. Hier stieg der Umsatz dank der guten Entwicklung des Geschäfts mit der Elektronikindustrie in Asien sowie mit Anwendungen für die Automobilindustrie in Amerika um knapp elf Prozent auf 945 Millionen Euro.: Nach den Ergebnissen notiert die Aktie in der Nähe ihrer Rekordstände. Die hohe Bewertung spricht gegen einen Einstieg.