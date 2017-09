Covestro: Bayer beflügelt

€uro am Sonntag

Obwohl die Papiere, gemessen am Schlusskurs vom Dienstag, mit 3,7 Prozent Abschlag veräußert wurden, legte der Kurs am Mittwoch in ähnlicher Größenordnung zu. Covestro wird als Kandidat für den Aufstieg in den DAX gehandelt.von derzeit 31,5 Prozent werde nach der Fälligkeit einer Pflichtwandelanleihe noch in diesem Jahr auf unter 25 Prozent fallen, schreiben die Analysten der Bank Kepler Chevreux. Zudem seien die Aktien des Weltmarktführers für Kunst- und Schaumstoffe mit dem 5,2-Fachen des operativen Gewinns (Ebitda) günstig bewertet.Vorstandschef Patrick Thomas bestätigte jüngst, dass die Margen bei Kunststoffen, dem Vorprodukt für Hartschaumstoffe MDI, und in der Sparte CAS - sie stehen für rund 90 Prozent des Geschäfts - hoch bleiben.: Trotz der weiteren Reduzierung des Bayer -Anteils hat der Aktienkurs charttechnische Widerstände überwunden. Attraktiv.