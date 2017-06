€uro am Sonntag

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com, Daimler, Taina Sohlman / Shutterstock.com

wegen angeblich überhöhter Diesel­emissionen. Ein Sprecher des Konzerns erklärte, die Klage sei unbegründet. Da Daimler viel Geld in technolo­gische Innovationen investieren muss, wird der Konzerngewinn laut Analystenschätzungen allenfalls leicht steigen. Das schwierige Umfeld spiegelt sich in der Kursentwicklung der Aktie wider - Daimler ist in diesem Jahr ­einer der schlechtesten Werte im DAX.Schaut man allerdings auf die Bewertungskennziffern, bewegt sich die Aktie mit einem deutlich einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis und einer Dividendenrendite von mehr als fünf Prozent auf günstigem Niveau. Helfen könnte ausgerechnet Donald Trump : Seine laxe Umweltpolitik könnte dazu führen, dass Abgasvorschriften in den USA gelockert werden.: Die juristischen Pro­bleme überlagern die günstigen ­Bewertungskennziffern. Wir stufen die Aktie auf "Halten" zurück.