DEUTZ: Mit Sondereffekt

€uro am Sonntag

übernimmt das 160.000 Quadratmeter große Areal. DEUTZ fließen aus dem Verkauf in diesem Jahr 125 Millionen Euro zu. In den kommenden Jahren könnte sich die Summe noch um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag erhöhen. Aus der Transaktion erwartet DEUTZ im laufenden Jahr nach Steuern einen ­positiven Ergebnisbeitrag im hohen zweistelligen Millionenbereich.forderten Aktionäre eine Sonderdividende. Darüber habe das Unternehmen aber noch nicht entschieden. DEUTZ kündigte unterdessen an, den Mittelzufluss dafür zu verwenden, das Servicegeschäft zu stärken. Zudem will DEUTZ in die Expansion ins Ausland und die Entwicklung neuer Produkte investieren. Auch Übernahmen seien nicht ausgeschlossen.: Die Aktie legt ­weiter zu. Die Hoffnung auf eine Sonderdividende beflügelt. Das Papier ist nicht mehr günstig. Halten.