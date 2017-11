Evotec: Bilanz mit Spannung erwartet

€uro am Sonntag

Bei der Hamburger Evotec , einem der führenden Anbieter von Dienstleistungen in der Frühphasenforschung zur Entwicklung von Medikamenten, geht es hoch her. Nach der spektakulären Kursentwicklung - von Mai 2016 bis Oktober 2017 zog die Aktie um nahezu 700 Prozent an - geriet die Rally zuletzt ins Stocken.In den vergangenen Wochen verloren die Titel in der Spitze ein Drittel an Wert. Die Shortseller Systematica Investments, Wellington Management und Lakewood Capital stehen mit zusammen 4,2 Millionen Evotec- Aktien in der Kreide. Der Marktwert der leer verkauften Aktien: 75 Millionen Euro.

Zahlen im Blick

Aktionäre und Leerverkäufer blicken gespannt auf den 8. November. Dann präsentieren die Hamburger um Chef Werner Lanthaler das Zahlenwerk für das dritte Quartal. Analysten rechnen mit Erlösen von 52 Millionen Euro - einem Plus von 15 Prozent. Netto dürfte Evotec knapp acht Millionen Euro verdient haben.



Im Vorfeld der Ergebnisse sorgte Aktienanalyst Volker Braun vom Bankhaus Lampe für Aufsehen. Er rechnet nicht nur mit sehr soliden Quartalszahlen, sondern stufte die Aktie auch von "Halten" auf "Kaufen" und erhöhte das Kursziel von acht auf 26 Euro.

Nach dem Abschluss der Akquisition von Aptuit dürfte Evotec unverändert an dem nachhaltig zweistelligen Wachstum im Outsourcing von Forschung und Entwicklung partizipieren. Im Sommer legte Evotec 300 Millionen Dollar für die Übernahme der US-Firma auf den Tisch.Mit der Übernahme stärkt Lanthaler den Bereich Pharmaforschung. Bei der Suche nach neuen Wirkstoffen, etwa zur Behandlung von Krebs oder Diabetes, unterstützt Evotec Firmen aus der Pharma- und Biotechbranche als Forschungspartner, ohne dabei Risiken bei der Produktentwicklung einzugehen. Um einen neuen Wirkstoff zur Marktreife zu bringen, müssen die Pharmakonzerne durchschnittlich drei Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Um die Kosten zu senken, gewinnen Outsourcingverträge zunehmend an Bedeutung.

Paradigmenwechsel

Nach den Meilensteinzahlungen von Sanofi und Celgene ist es laut Braun angemessen, die Wachstumsperspektiven einzubeziehen, die sich aus Evotecs iPSC-Plattform ergeben. Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen) - oft aus Hautzellen gewonnen - können in quasi jeden anderen Zelltyp umprogrammiert werden. Ein Weg, um die enttäuschenden Erfolgsquoten in der Arzneimittelforschung zu verbessern, könnte darin bestehen, die Wirkung eines Präparats an menschlichem Gewebe zu testen, das heißt an iPSC-basierten Systemen statt an tierischem Gewebe. Die Wahrscheinlichkeit der Zulassung könnte so um 60 Prozent gesteigert werden.



Der Lampe-Analyst spricht von einem Paradigmenwechsel. Bereits im nächsten Jahr dürfte Evotec-Chef Lanthaler die nächste größere iPSC-Allianz bekannt geben. Spätestens dann dürften die Shortseller kalte Füße bekommen.

