Facebook: Starke Nummer 2

Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn um 79 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so stark wie die Erträge der Alphabet -Tochter Google, die kürzlich ein Plus von 33 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar meldete. Allerdings warnte Facebook-Chef Mark Zuckerberg , dass die Gewinne des größten sozialen Netzwerks im Web künftig weniger stark zulegen könnten. Facebook mit den Diensten Instagram und Whatsapp will mehr in Daten­sicherheit investieren. Der Konzern ist im Visier des US-Senats. ­Sogenannte Posts der russischen Internet Research Agency erreichten von Juni 2015 bis August 2017 als Beiträge von teils gefälschten Nutzerprofilen 126 Millionen User in den USA. Das ist etwa die Hälfte der Wahlberechtigten.: Nach der Seitwärtsphase von Juli bis Ende September zieht der Kurs seit Oktober wieder an. Der Aufwärtstrend ist intakt.