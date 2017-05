€uro am Sonntag

Der Name ist hier offenbar Programm. Stephan Sturm, Chef des Gesundheitskonzerns Fresenius , hat nach wenigen Monaten erneut eine Großakquisition für den Bad Homburger Gesundheitskonzern eingetütet. Mit Akorn kauft Sturm für umgerechnet 4,4 Milliarden Euro ­einen US-Hersteller von Nachahmermedikamenten. Akorn beliefert hauptsächlich den Heimatmarkt USA. Das passt gut zum Geschäft der Fresenius-Tochter Kabi, die mit dem Zugang gestärkt werden soll.Seit Juli vergangenen Jahres leitet der ehemalige Investmentbanker Sturm die Geschäfte beim DAX -Konzern. Akorn ist bereits der zweite Großeinkauf des 53-jährigen Vorstands. Im vergangenen September hatte Sturm den spanischen Krankenhausbetreiber Quironsalud für 5,8 Milliarden Euro eingekauft. Es war die größte Akquisition in der an Übernahmen reichen Konzerngeschichte von Fresenius.. Sturm knüpft damit nahtlos an die Strategie an, die er noch als Finanzchef unter Vorgänger Ulf Schneider verfolgte. Im Juli 2017 löste Sturm Schneider, der zu Nestlé wechselte, an der Spitze ab.In den vergangenen Jahren sind die Bad Homburger sowohl durch Zukäufe als auch organisch beeindruckend gewachsen. Die Aktie zählt deshalb langfristig zu den besten Werten im DAX.

Komplett fremdfinanziert

Schneider und Sturm bereiteten die Übernahmen akribisch vor, die Integration verlief auch deshalb ohne größere Pannen. Und auch die regelmäßig nach den Shoppingtouren steigenden Schulden waren für den Konzern dank des weitestgehend konjunkturunabhängigen Geschäfts und der steten Cash-Zuflüsse gut zu verkraften.



So soll es auch dieses Mal laufen. Auch der Kauf von Akorn wird komplett fremdfinanziert. Ende 2018 soll die Verschuldung jedoch wieder im konzern­eigenen Zielrahmen sein. Die Chemie sollte auch dieses Mal stimmen, Akorn ergänzt das Produktportfolio der Infusionstochter Kabi. Fresenius erschließt damit neue Anwendungsgebiete etwa bei Augenkrankheiten und erhält Zugang zu kleineren US-Krankenhausbetreibern. Die Produkte von Akorn sollen durch die eigenen Vertriebsstrukturen größere Absatzchancen erhalten. Sturm will durch das Geschäft Synergien in Höhe von 100 Millionen Dollar jährlich erzielen. Dafür müsse man aber insgesamt 140 Millionen Dollar an Einmalkosten stemmen, so der Chef. Die Übernahme von Akorn soll ab 2018 positive Ergebnisbeiträge liefern.

Merck-Geschäft in die Tüte

Parallel zum US-Deal gab Fresenius den Erwerb des Biosimilar-Geschäfts des Pharmakonzerns Merck KGaA bekannt. Biosimilars sind Nachahmermedikamente von Biotech-Arzneien. In den kommenden Jahren laufe der Patentschutz einer ganzen Reihe umsatzstarker Produkte aus, so Sturm. Diese Chancen soll Kabi nutzen. Das Geschäft von Merck ist noch ­defizitär. Sturm investiert zunächst 170 Millionen Euro. Es könnten im Erfolgsfall weitere 500 Millionen fällig werden. Dass dies geschieht, davon ist der Chef fest überzeugt. Spätestens ab 2023 erwartet Sturm dreistellige Millionenumsätze sowie hohe Ergebnisbeiträge.



"Wir stellen die Weichen für ein dauerhaft kräftiges Wachstum. Beide Übernahmen bereiten Kabi auf die nächste Dekade vor", sagt Sturm. Kabi ist nach der ebenfalls im DAX gelisteten FMC die zweitgrößte Tochter von Fresenius. Daneben betreibt der Konzern die Krankenhaustochter Helios sowie den Dienstleister Vamed. Kabi war der größte Gewinntreiber in den vergangenen Jahren. Zuletzt hatte das Wachstum aber etwas nachgelassen.



Ende Februar hatte Sturm ehrgeizige Wachstumsziele ausgegeben. In diesem Jahr soll der Umsatz um 15 bis 17 Prozent, der Gewinn um 17 bis 20 Prozent steigen. Von 2018 bis 2020 sind im Schnitt rund neun Prozent Zuwachs beim Umsatz sowie knapp elf Prozent Plus beim Gewinn pro Jahr angepeilt. Angesichts der Größe des Unternehmens wären das beeindruckende Wachstumsraten: Fresenius brachte es 2016 bei 29,5 Milliarden Euro Umsatz auf 1,6 Milliarden Euro Gewinn.



Investor-Info

Fresenius

Renditebringer

Fresenius bleibt unter dem neuen Chef der Wachstumsstrategie treu. Sturm beschleunigt das Tempo. Der Preis für Akorn scheint trotz des deutlichen Aufschlags angemessen, Biosimilars wiederum sind ein Wachstumsmarkt. Angesichts der Historie stehen die Chancen gut, dass auch die Integration der jüngsten Zukäufe gelingt. Das Papier hat in den vergangenen zehn Jahren mit im Schnitt 15 Prozent Wertzuwachs dreimal so viel Rendite ­gebracht wie der DAX. Langfristanlage.

Bildquellen: Fresenius