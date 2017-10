Fußball-Aktien: Warum sie ein riskantes Spiel bleiben

€uro am Sonntag

Das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen Apoel Nikosia war eine echte Qual für Fans. Lasche Kicks statt steiler Pässe - und am Ende ein 1 : 1, das für den BVB den Rauswurf aus der Champions League bedeutet. Wenn nicht noch ein Wunder passiert., die zudem Aktien des BVB halten, doppelt. Der Kurs gab am vergangenen Mittwoch um mehr als vier Prozent nach. Nicht nur die Enttäuschung über fehlerhafte Spielzüge und einen fatalen Patzer von Torwart Roman Bürki trieb die Anleger aus dem Fußballpapier. Siege im höchsten europäischen Vereinswettbewerb bringen neben Ruhm und Ehre vor allem Geld.Nach Schätzungen von Markus Silbe, Analyst bei der deutsch-französischen Bank Oddo BHF, gehen dem BVB nun zwischen zehn und 20 Millionen Euro aus Spielprämien, TV-Übertragungen, Ticketeinnahmen und Marketing durch die Lappen. Die Wahrscheinlichkeit, doch noch in die K.-o.-Runde zu kommen, schätzt Silbe auf unter fünf Prozent. Daneben muss die schwarz-gelbe Mannschaft aus dem Ruhrpott jetzt den dritten Platz in der Gruppe halten, um nicht auch noch die Qualifikation für den UEFA-Cup und die damit verbundenen Einnahmen zu verpassen.und hält sich der BVB obendrein an der Tabellenspitze der Bundesliga, könnte die Aktie womöglich die Rally fortsetzen, die sie mit dem Verkauf des französischen Spielers Ousmane Dembélé für 147 Millionen Euro an den FC Barcelona im August begonnen hatte.selbst: Es ist kaum vorhersehbar. Viele Club-Papiere liefen zuletzt vielversprechend. Der Stoxx-Europe-Football- Index, in dem Aktien von 22 Vereinen aus Europa und der Türkei vertreten sind, ist seit Anfang des Jahres um mehr als 25 Prozent gestiegen. Der Aktienkurs des italienischen Clubs Juventus Turin beispielsweise hat in den vergangenen zwölf Monaten um knapp 200 Prozent zugelegt. Aber auch der Juve-Kurs war starken Schwankungen unterworfen, etwa als die Italiener im Mai das Champions-League-Finale gegen Real Madrid verloren.

BVB verbuchte Rekordumsatz

Kursprognosen für einzelne Titel sind kaum seriös. Fußballaktien sind Fan­aktien, kursbewegend sind nicht zuletzt Emotionen. Die Investments sind eher Wetten denn Vermögensanlage. Hinzu kommt, dass die Unsicherheiten im Geschäft groß sind - und größer als in vielen anderen Branchen. Fehlerhafte Schiedsrichterentscheidungen etwa können für Vereine fatale Folgen haben, wichtige Spieler können sich jederzeit verletzen.



Die Aktien sind deshalb im Vergleich zu Unternehmen anderer Branchen meist niedriger bewertet. Der BVB ist an der Börse derzeit knapp 690 Millionen Euro wert. Oddo-BHF-Analyst Silbe sieht den fairen Aktienpreis bei rund elf Euro, was einer betriebswirtschaftlich hergeleiteten Unternehmensbewertung von einer Milliarde entspräche.



Der Aktienkurs des BVB hat sich in den vergangenen zwei Jahren mehr als verdoppelt. Dazu hat auch der Rekordumsatz von 406 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr beigetragen, das im Juni endete. Viel entscheidender seien aber andere Kennzahlen, meint Marc Hayn, Experte für Unternehmensbewertungen bei der Beratungsgesellschaft Deloitte. Nur mit großen verfügbaren liquiden Mitteln und einer überschaubaren Verschuldung könne ein Verein trotz hoher Investitionen in Spieler etwa auch noch eine Dividende zahlen.



Den BVB hat die Ablösesumme für Dembélé finanziell entlastet. Im Geschäftsjahr sanken aber sowohl operativer Gewinn als auch freier Cashflow. Ein Grund: Die steigenden Transfersummen machen auch dem BVB zu schaffen. Die Personalkosten erhöhten sich im vergangenen Jahr um ein Drittel, Abschreibungen etwa auf Zukäufe von Spielern wie Mario Götze oder André Schürrle wuchsen. Die Gefahr horrender Verschuldung steigt, wenn Borussia ebenfalls dreistellige Millionenbeträge in die Hand nehmen muss, um hochkarätige Spieler zu kaufen. Erst im Sommer hatte der Wechsel von Neymar nach Paris für den Rekordbetrag von 222 Millionen Euro die Messlatte nach oben gelegt.

Sparen durch Nachwuchs

Da ist es vorteilhaft, wenn man wie Ajax Amsterdam die Talente selbst ausbildet. Einerseits müssen die Niederländer keine Millionenbeträge ausgeben, um eine Mannschaft zusammenzusetzen. Zum anderen können sie den Nachwuchs gewinnbringend an andere Vereine weitergeben. Der AFC Ajax ist deshalb finanzstark. Die Aktie ist eine der wenigen, die über Ausgabepreis notiert.



BVB-Trainer Peter Bosz ist zwar nicht dort ausgebildet worden, doch er ist von Ajax nach Dortmund gewechselt. Das hat er seinen Erfolgen zu verdanken: Im Mai stand die Elf aus Amsterdam im Finale der Europa League. Der Höhenflug an der Börse währte dennoch kurz. Nach Bosz’ Wechsel zu Dortmund verpassten die Niederländer den Einzug in die Folgesaison des Länderturniers - Anleger stießen das Papier ab.



Während der BVB mit seiner Börsennotiz in der Bundesliga die Ausnahme bildet, ist etwa in der Türkei ein Listing der Vereine sogar üblich. Allerdings benötigen Investoren zum Einstieg in Papiere von Galatasaray oder Besiktas eine Steuernummer im Land. Auch in Dänemark ist ein Gang auf das Parkett unter Fußballvereinen beliebt, gleich neun Clubs haben Aktien ausgegeben.



Darunter auch der FC Kopenhagen, der indes einen winzigen Streubesitz aufweist. An der Börse notieren die Dänen unter der Firma "Parken Sport & Entertainment". Im April und August markierte der Kurs Höchststände. Ursächlich dafür ist die jüngste Fußball­begeisterung in Dänemark. Zudem hat der FC Kopenhagen eine Dividende von 1,34 Euro je Aktie gezahlt. Das kann der Verein, weil er neben dem Fußballgeschäft auch eine profitable Fitnesskette und das Stadion betreibt und somit breiter aufgestellt ist. Trotzdem hat der Kurs wieder nachgegeben: Der elffache dänische Meister und achtfache dänische Pokalsieger schwächelt sportlich.



Börsennotierte Fußballvereine stehen eben unter doppeltem Druck: Sie müssen Fans genauso überzeugen wie Anleger. Sieg und Niederlage lassen sich aber nur sehr schwer berechnen. Oder wie die Trainerlegende Otto Rehhagel einst für die Geschichtsbücher formulierte: "Geld schießt keine Tore."



Investor-Info

Borussia Dortmund

Für wahre Fans

In den vergangenen zwölf Monaten legte die BVB-Aktie um knapp 40 Prozent zu. Das wahrscheinlich vorzeitige Ausscheiden aus der Champions League hat zuletzt zu starken Gewinnmitnahmen geführt. Trotz Rekordumsatz sank der operative Gewinn, die Geschäftsführung hat deshalb den Spardruck erhöht. Fans, die an den künftigen Erfolg des BVB auf dem Rasen und dem Transfermarkt glauben, steigen zur günstigeren Bewertung ein, brauchen aber starke Nerven.

Juventus Football Club

Italienische Leidenschaft

Die Aktie der "alten Dame" war zuletzt im Aufwärtstrend, aber starken Schwankungen unterworfen. Spielertransfers trieben den Kurs mehr als sportliche Leistungen. Mit Verkäufen starker Kicker wollen die Turiner ihre hohe Verschuldung in den Griff bekommen. Ab nächstem Sommer stärken sie sich womöglich durch den Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti. Sie gelten sowohl national als auch international als Meisterfavoriten. Spekulativ.

AFC Ajax

Auf der Bank

Raus aus der Champions League, raus aus der Europa League, der nationale Meistertitel in weiter Ferne - seit dem Abgang von Trainer Bosz läuft es bei Ajax Amsterdam sportlich mau. Das zeigt auch der Aktienkurs. Fundamental sind die Niederländer gut aufgestellt, sowohl was das Eigenkapital als auch die Umsätze angeht. Dass der AFC höhere Ablösesummen einnimmt als ausgibt, ist ein Garant für finanzielle Stabilität. Mit einem sportlichen Comeback ist frühestens 2018 zu rechnen.

