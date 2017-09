Gilead Sciences: Mit neuem Zukunftsprojekt

€uro am Sonntag

Bildquellen: PhotoStock10 / Shutterstock.com, iStockphoto

Das entspricht einem Aufschlag von fast 30 Prozent auf den letzten Aktienkurs. Laut Bloomberg ist der Deal auf Basis des für 2020 erwarteten Firmenumsatzes mehr als doppelt so teuer wie vergleichbare Übernahmen im Biotechsektor. Kite hat sich auf die Krebstherapie mit genetisch veränderten Abwehrzellen spezialisiert - ein Therapiegebiet mit großem Potenzial, aber auch Risiken. Die US-Gesundheitsbehörde will bis Ende November über die Zulassung des Mittels Axi-Cel von Kite entscheiden.Gilead ist einer der weltgrößten Hersteller von Aidsmedikamenten und Hepatitis-C-Mitteln. Weil der Konkurrenzkampf intensiver wird, gehen Analysten davon aus, dass der Gewinn von Gilead erst im Jahr 2020 wieder leicht wächst. Das Unternehmen ist finanziell gut aufgestellt und zahlt Dividende. Gilead hat bei teuren Übernahmen in der Vergangenheit Geschick bewiesen. Anleger brauchen aber einen langen Atem.