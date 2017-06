€uro am Sonntag

Bildquellen: Grand City, Istockphoto, Jorg Greuel/Getty Images

Am vergangenen Mittwoch platzierte das Berliner Un­ternehmen Grand City Properties über Nacht elf Millionen neue Aktien bei Investoren. Der börsennotierte Großaktionär Aroundtown Property Holdings beteiligte sich an der Aktion, um seinen Anteil von 36,1 Prozent mindestens zu halten. Andere Altaktionäre hatten kein Bezugsrecht.gegründete Firma verwaltet 87.000 Wohnungen vor allem in mittelgroßen Städten. Jüngst hatten die Berliner für 300 Millionen Euro ein Portfolio mit rund 3000 Wohneinheiten übernommen.Gemessen am Börsenwert von 2,8 Milliarden Euro ist Grand City ein aussichtsreicher MDAX -Aspirant. Chef Christian Windfuhr hofft auf eine Indexmitgliedschaft bis Jahresende. Die Prüfung der Indizes im September wäre ein guter Zeitpunkt.: Der Kursrutsch nach der Kapitalerhöhung ist eine Chance zum Einstieg. Der Börsenwert entspricht dem Wert des Portfolios.