LANXESS: Anleger verschreckt der Ausblick

€uro am Sonntag

2016 erreichte der Spezialchemiekonzern eine Marge von 12,9 Prozent. Darin berücksichtigt ist aber noch das Kautschukgeschäft, das Lanxess 2015 in Arlanxeo, einem Gemeinschafts­unternehmen mit dem Ölkonzern Saudi Aramco, eingebracht hat. Zugleich kündigte Firmenchef Mat­thias Zachert an, den Konzern stabiler aufzustellen und die Ergebnisschwankungen weiter zu verringern.Beim Umsatz peilt der MDAX-­Konzern ein Wachstum an, das über dem der globalen Wirtschaftsleistung liegt. Um diese Ziele zu erreichen, setzt Zachert unter anderem auf Einsparungen aus der Übernahme des US-Rivalen Chemtura. An der Börse kam der Ausblick zunächst nicht gut an. Langfristig ist die LANXESS -Aktie jedoch aussichtsreich.: Der Ausblick sorgte für einen Kursrückschlag. Im Bereich von 62 Euro zeichnet sich aber ein Boden für den Aktienkurs ab.