MorphoSys: Die Aktie mit Mehrfach-Wirkung

Für MorphoSys ist es ein besonderer Moment: Wenn die Biotechfirma aus Planegg bei München Anfang November ihre Quartalsergebnisse vorlegt, werden erstmals Lizenzgebühren für das Medikament Tremfya einfließen. Das Mittel, das auch unter dem Namen Guselkumab bekannt ist, behandelt Schuppenflechte, eine chronische Erkrankung, unter der Millionen von Patienten weltweit leiden. Johnson & Johnson hat Tremfya auf Basis der Antikörpertechnologie von MorphoSys entwickelt. Seit Juli ist damit erstmals ein Wirkstoff auf dem Markt, der seinen Ursprung in den Laboren der Bayern hat. Die Zulassung gilt bislang nur für die USA, der Startschuss für den europäischen Markt wird noch in diesem Jahr erwartet.Analysten kalkulieren lauten Daten des Finanzdienstes Bloomberg, dass die Umsätze mit Tremfya bis zum Jahr 2020 auf rund eine Milliarde Dollar steigen. Längerfristig sind noch größere Summen möglich. MorphoSys wird eine Umsatzbeteiligung erhalten. Die Firma nennt keine finanziellen Details des Deals - Analysten gehen aber davon aus, dass MorphoSys fünf Prozent Lizenzgebühr kassieren wird.Vorstandschef Simon Moroney kann die Einnahmen gut gebrauchen. Die im TecDAX notierte Firma, die vor 25 Jahren als Dienstleister für die Pharmaindustrie gestartet war, will in ihrem nächsten Entwicklungsschritt verstärkt in eigene Medikamente investieren. Diese Strategie bringt größere Risiken und Kosten, im Erfolgsfall aber auch deutlich höhere Erträge.MOR208 zur Bekämpfung von Blutkrebs. Dieser Wirkstoff ist in die dritte und damit letzte Phase der klinischen Entwicklung vorgedrungen. Es wäre das erste Produkt, das MorphoSys in Eigenregie auf den Markt bringt. Analysten trauen MOR208 Spitzenumsätze von mehr als 800 Millionen Euro zu.Die Zahltage könnten schneller kommen als angenommen. Die amerikanische Gesundheitsbehörde könnte den Wirkstoff in einem beschleunigten Verfahren zulassen. Moroney hält erste Umsätze darum bereits im ersten Halbjahr 2020 für möglich. Die Investmentbank JP Morgan sieht die Chance, dass es ­sogar noch etwas schneller klappen könnte. Das alles unter der Voraussetzung, dass es keine Komplikationen geben wird.Die Entwicklung neuer Medikamente ist riskant. Selbst in der dritten und finalen Phase, in der ein Wirkstoff an einer großen Zahl von Patienten getestet wird, scheitern viele. MorphoSys selbst hat sich gerade von seinem Wirkstoff MOR209 verabschiedet, einem Projekt aus der ersten Phase., in dem sie Entwicklungsprojekte nur mit einem Teil ihres Potenzials in den Berechnungen für das Kursziel einer Aktie ansetzen. Bei MOR208 beispielsweise sieht JP Morgan eine Erfolgswahrscheinlichkeit von bis zu 70 Prozent. Mit jedem Fortschritt steigt der Wert eines Projekts - bei Rückschlägen gibt es dagegen Abzüge. So hat die MorphoSys-Aktie durch den Abschied von MOR209 in der Kalkulation der Investmentbank 3,90 Euro an Wert verloren.

Der Charme von MorphoSys liegt aus Sicht eines Investors in der breiten Produktpipeline der Firma. Aktuell sind 28 Kandidaten in der klinischen Entwicklung. 23 davon werden wie Tremfya mit Partnern aus der Pharmaindustrie entwickelt, fünf weitere wie MOR208 von MorphoSys auf eigene Faust.



Nicht alle Kandidaten werden es als Medikamente auf den Markt schaffen. Besonders spannend wird der Wirkstoff Gantenerumab, den der Schweizer Pharmakonzern Roche auf Basis der MorphoSys-Technologie zur Behandlung von Alzheimer entwickelt. Diese Krankheit ist besonders schwierig zu bekämpfen - das wirtschaftliche Potential eines erfolgreichen Medikaments entsprechend groß.



Roche startet mit Gantenerumab jetzt in die finale Phase. Analysten setzen nur eine geringe Wahrscheinlichkeit an, dass der Wirkstoff tatsächlich ein Erfolg wird. Ein Scheitern wäre für die MorphoSys-Aktie darum kein Drama - ein Durchbruch dagegen ein deutlicher Kurstreiber.



Aufgrund seiner breiten Produktpipeline ist MorphoSys eines der aussichtsreichen Unternehmen der Biotechbranche. Die Zulassung von Tremfya markiert einen wichtigen Entwicklungsschritt für das Unternehmen. Ein großer Sprung wäre eine Zulassung von MOR208. Der Wirkstoff könnte zugleich den Weg für eine Vertriebsallianz mit US-Biotechfirmen bahnen. Biotechaktien sind zwar immer riskant, MorphoSys bleibt hier aber unser Favorit für langfristig orientierte Anleger.

