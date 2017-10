Nike: Mit Schwäche

€uro am Sonntag

Im Konkurrenzkampf mit dem Rivalen Adidas muss Nike einige Rückschläge hinnehmen. Insbesondere auf dem wichtigen US-Markt schwächelt Nike, während Adidas einen guten Lauf hat. Ein weiteres Problem ist der anhaltende Trend, der Sportschuhe in den USA eher aus dem Alltag verdrängt. Nikes Erlöse stagnierten im abgelaufenen Quartal nahezu bei 9,1 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn brach um 24 Prozent auf 950 Millionen Dollar ein.Trotzdem hält Konzernchef Mark Parker an der Prognose fest, im Gesamtjahr im mittleren einstelligen Bereich zu wachsen. Um Nike wieder auf Kurs zu bringen, kündigte Parker im Juni an, zwei Prozent der Belegschaft - das sind 1400 Stellen - abzubauen. Zudem will Nike die Zahl seiner Schuhmodelle reduzieren und diese gleichzeitig schneller produzieren.: Die Aktie notiert weit unter ihren Höchstständen. Neue Impulse fehlen. Für einen Kauf gibt es wenig Gründe. Halten.