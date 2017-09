Oracle: Kalte Dusche

€uro am Sonntag

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

Der Softwareriese prognostiziert zwischen 64 und 68 Cent Gewinn je Aktie für das zweite Quartal, das im November endet. Analysten hatten mit 68 Cent pro Anteilschein kalkuliert. Beim Umsatz im Cloud-Geschäft erwartet der Silicon-Valley-Konzern 39 bis 43 Prozent Zuwachs nach 52 Prozent Plus im abgelaufenen Quartal.Damit liegen die Prognosen des weltweit größten Anbieters von Datenbanksoftware für Unternehmen unter den Erwartungen der Wall Street. Wesentlichen Anteil an den starken Cloud-Zahlen im ersten Quartal hatte die Übernahme der US-Firma Netsuite für 9,3 Milliarden Dollar im vergangenen ­Geschäftsjahr. Dank Netsuite ist der Softwareriese gegen erfolgreiche Aufsteiger im Cloud-Business wie Salesforce und Workday besser gerüstet. Oracle ist auf dem richtigen Weg. Die Erwartungen an die Integration des Netsuite-Kaufs waren sehr hoch. Haltenswert.