Renault: Wechsel auf die Überholspur

€uro am Sonntag

Renault bleibt in der Spur. Chef Carlos Ghosn, der Investoren und Analysten auf einer Kapitalmarktkonferenz Anfang Oktober seine ambitionierten Ziele für 2022 präsentiert hatte, will Europas zweitgrößten Autobauer nach VW vor allem mit dem Ausbau des Geschäfts in Schwellenländern sowie im Osten Europas in Fahrt bringen.geht offensichtlich auf, die Bilanz für das dritte Quartal untermauert die globale Strategie. Dank starker Impulse aus Russland, der Türkei und Brasilien legte der Umsatz um 16 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro zu. Das war mehr als erwartet. Die Anzahl der verkauften Autos stieg um knapp ein Zehntel auf 866.233 Einheiten.In Brasilien brachten die Franzosen ihr günstiges Modell Kwid an den Start. In Russland schob die Beteiligung am einheimischen Lada-­Hersteller AvtoVAZ, die in diesem Jahr erstmals in Renaults Bilanz berücksichtigt wird, das Wachstum an. Im Iran, wo die Franzosen seit 2003 aktiv sind, stiegen die Umsätze im dritten Quartal um fast 30 Prozent. Damit kommt Renault auf diesem Markt auf einen Anteil von mehr als einem Zehntel.

Schwellenländer als Antrieb

Der Beitrag der außereuropäischen Märkte soll in den kommenden fünf Jahren noch deutlich steigen. Ghosn will den Absatz außerhalb des Kontinents verdoppeln. Der Umsatzanteil dieser Regionen soll bis Ende 2022 auf über 60 Prozent steigen. Zum Vergleich: 2016 lag er bei 48 Prozent.

in fünf Jahren mehr als 70 Milliarden Euro an. 2016 waren es 51 Milliarden. Parallel dazu soll die Profitabilität verbessert werden.Um das zu schaffen, soll Renault rund zehn Milliarden Euro sparen. Synergien mit den Partnern Nissan und Mitsu­bishi tragen einen Teil dazu bei. 22 der 31 Motoren aus dem Arsenal werden gemeinsam genutzt, ebenso die Plattformen für Elek­troautos, Infotainment und autonomes Fahren. Auch günstige Marken wie Dacia , deren Modelle einfach gewartet werden können und deshalb in Osteuropa und in Schwellenländern gefragt sind, verbessern die Rendite. Auch in Deutschland gibt es für die Autos mit eher spartanischem Komfort überraschend viele Käufer.sollen 2022 mehr als die Hälfte des operativen Gewinns bringen - doppelt so viel wie heute. Bei der Marge soll dann eine Sieben vor dem Komma stehen, das ist etwas mehr als die 6,4 Prozent für 2016.