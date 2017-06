€uro am Sonntag

Eine frustrierende Zeit. Seit mehr als zweieinhalb Jahren ist Rocket Internet an der Börse. Der Kurs der Aktie hat sich zwischenzeitlich mehr als halbiert, der Großaktionär Kinnevik hat seine Beteiligungen deutlich reduziert, das Image von Firmenchef Oliver Samwer litt.Die aktuellen Ergebnisse zeigen, wie mühselig das Geschäft der Start-up-Fabrik ist. Im ersten Quartal 2017 verbuchte Rocket einen Verlust von 86 Millionen Euro. Was bei den meisten Unternehmen für Alarmstimmung sorgen würde, ist in der Welt der Internetfirmen kein Drama. Was zählt: Der Verlust sank im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Damals verfeuerte Rocket Internet 342 Millionen Euro. Cash- reserven von 1,5 Milliarden Euro geben zusätzlich Sicherheit.auf Kurs. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere ausgewählten Unternehmen in diesem Jahr weitere Fortschritte auf dem Weg in Richtung Profitabilität verzeichnen und in nachhaltiges Wachstum investieren werden", kommentierte der umtriebige Unternehmer.Rocket investiert in Firmen, die sich auf Handel und Serviceleistungen über das Internet spezialisiert haben. Die jungen Töchter sollen mit dem Know-how der Mutter aufgepäppelt und dann zu möglichst hohen Preisen verkauft werden. Vier Bereiche stehen dabei im Fokus: Lebensmittel, Mode, Möbel und sonstige Waren.. Die Gruppe liefert Lebensmittel und frisch zubereitete Mahlzeiten unter den Marken Lieferheld, Pizza.de und Foodora aus. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wird ein Börsengang von Delivery Hero für den Sommer anvisiert. Im Herbst könnte Hello Fresh folgen. Bei dieser Rocket-Tochter können Kunden Boxen mit Essenszutaten bestellen, mit denen sie zu Hause am eigenen Herd ihre Mahlzeiten selbst zubereiten können.Offiziell will sich Rocket nicht zu einem Zeitplan äußern. Die weiterhin gute Stimmung an den Finanzmärkten bietet allerdings einen guten Rahmen für Börsengänge. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass die Kandidaten auf der Rocket-Rampe wachsen: Die Delivery-Hero-Gruppe verdoppelte ihren Umsatz im ersten Quartal auf nahezu 121 Millionen Euro. Die Analysten von M.M. Warburg heben den Anstieg der Bestellungen um 62 Prozent hervor. Das sei sehr stark, besonders im Vergleich zu Konkurrenten wie die britische Firma Just Eat

Hohe Kursziele

Auch Hello Fresh zeigt Zähne: Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 45 Prozent auf 205 Millionen Euro. Die Zahl der aktiven Abonnenten, ein wichtiger Indikator für die Robustheit des Geschäfts, stieg um 48 Prozent. Finanzanalysten haben großes Vertrauen in die Zukunft von Rocket Internet. Eine klare Mehrheit empfiehlt die Aktie derzeit zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel von 32 Euro liegt deutlich über dem aktuellen Wert der Aktie.



Eine Einschränkung gibt es aber: Es sei "extrem schwer", den Wert von Rocket zu bestimmen, weil die Beteiligungen der Firma in einem frühen Entwicklungsstadium seien, gibt die Berenberg Bank zu bedenken. Entscheidender Kurstreiber für den Rest des Jahres dürften die Börsenpläne für Delivery Hero und Hello Fresh sein. Deren Erfolg wiederum wird stark vom aktuellen Börsenumfeld abhängen. In einem steigenden Aktienmarkt würde Rocket Internet seine Preisvorstellungen besser durchsetzen können.



Die Rocket-Aktie ist dadurch eine Art gehebelte Wette auf eine anhaltende Kursrally an den Aktienmärkten.

