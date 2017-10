Rocket Internet: Mit Erfolg

€uro am Sonntag

Der Verkauf spült Rocket Internet 660 Millionen Euro in die Kasse. Nach der Transaktion bleiben die Berliner mit 13 Prozent an Delivery Hero , das weltweit mehr als 30 Lieferdienste wie Lieferheld, Foodora und Pizza.de betreibt, beteiligt. Gleichzeitig gab Rocket Internet bekannt, dass die wichtigsten Beteiligungen wie HelloFresh oder Home24 im ersten Halbjahr 1,2 Milliarden Euro Umsatz generierten - ein Plus von 29 Prozent.Die operativen Verluste (Ebitda) der Beteiligungen sanken deutlich von 161 Millionen auf 44 Millionen Euro. Per Ende August hatte Rocket Internet eigenen Angaben zufolge 1,9 Milliarden Euro auf der hohen Kante. Hinzu kommen jetzt die Erlöse aus dem Verkauf des ­Delivery-Hero-Pakets. Unklar ist, was Rocket Internet mit dem Geld machen wird.: Der Aktienchart sieht vielversprechend aus. Auch operativ läuft es gut für die Berliner. Spekulatives Investment.