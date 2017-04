€uro am Sonntag

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

John Legere, Chef der Deutschen-Telekom -Tochter T-Mobile US, ist zufrieden. Der drittgrößte Mobilfunker hat für rund acht Milliarden Dollar in den USA 45 Prozent der angebotenen Frequenzen ersteigert. "Wir haben mehr Frequenzen gewonnen als jedes andere Unternehmen, und das in jeder Ecke der USA", freut sich Legere. Die Gebote summierten sich auf knapp 20 Milliarden Dollar. Zu Beginn der Veranstaltung vor einem Jahr lagen die Erwartungen bei 86 Milliarden Dollar.viel günstiger weg als gedacht. Jetzt erwarten Experten eine Übernahmewelle, bei der T-Mobile US als Ziel viel attraktiver ist als bisher. Bieten könnten nach Einschätzung der Bank Kepler Cheuvreux auch US-TV-Kabelriesen wie Comcast und Charter Communications . Analysten erwarten, dass die Konzerne mit Blick auf den nächsten Mobilfunkstandard 5G in das Geschäft einsteigen.: Während Übernahme­fantasie für steigende Kurse sorgt, läuft es auch im Geschäft der Telekom-Tochter rund.