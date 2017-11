Vestas: Mit Gegenwind

€uro am Sonntag

Nach schwachen Zahlen für das dritte Quartal und einem vorsichtigen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr brach der Aktienkurs des dänischen Weltmarktführers für Windkraftanlagen Vestas in der Spitze um mehr als 20 Prozent ein.Der bereinigte Betriebsgewinn war im Quartal um fast ein Fünftel auf 355 Millionen Euro geschrumpft. Analysten hatten 404 Millionen Euro Gewinn erwartet. Der anhaltende Preisdruck in der Branche sowie die voraussichtlich erheblichen Belastungen durch eine mögliche Steuerreform in den USA machen die Dänen vorsichtig. Vestas verkürzte die für 2017 in Aussicht gestellte Spanne bei der operativen Marge auf zwölf bis 13 statt bisher zwölf bis 14 Prozent. Beim Umsatz werden 9,5 bis 10,25 Milliarden Euro avisiert.Die US-Regierung will die Steuergutschriften für Windkraft streichen. Laut Experten sind damit 50 Milliarden Dollar an Investitionen gefährdet.: Die Unterstützung bei 60 Euro hielt nicht stand. Wer noch drin ist, sollte spätestens bei einer Gegenbewegung aussteigen.