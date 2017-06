€uro am Sonntag

Bildquellen: voestalpine/Markus Nitsche, Alexander Chaikin / Shutterstock.com, Yuri Samsonov / Shutterstock.com

Der Chef hat so sehr Sorgen, dass er keinen Ausblick auf das laufende ­Geschäftsjahr geben will. "Kein US-Hersteller produziert diese Bleche, dennoch gibt es eine Diskussion darüber", sagte Eder.vier Prozent des Konzernumsatzes, doch darunter fallen auch extrem feste Spezial­bleche, die sich bei der Automobilindustrie steigender Beliebtheit erfreuen. Bis 2020 will Voestalpine Aufträge in diesem Segment in Höhe von drei Milliarden Euro an Land ziehen - die Trump-Politik lässt das Ziel nun wackeln.Die Zahlen des Ende März abgelaufenen Geschäftsjahrs geben hingegen keinen Anlass zur Sorge. Vor Sondereffekten stieg der Gewinn des Konzerns im vergangenen Geschäftsjahr, das im März endete, um 5,8 Prozent auf rund 539 Millionen Euro an.: Die Aktie könnte von der guten Konjunktur profitieren. Anleger müssen mit Rücksetzern durch die Trump-Politik rechnen. Abwarten.