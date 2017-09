VTG: Mit Gewinnanstieg

€uro am Sonntag

Bildquellen: VTG

Das operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um 13 Prozent auf 87 Millionen Euro. "Unser Geschäft hat von der anhaltend positiven Entwicklung der Konjunktur profitiert", sagt VTG-Chef Heiko Fischer. VTG spüre nach einem verhaltenen Start ins Jahr eine deutlich höhere Nachfrage.Für das Gesamtjahr rechnet VTG inzwischen mit einem operativen Gewinn in einer Spanne von 330 bis 360 Millionen Euro. Zuvor wurde ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahresergebnis von 345 Millionen Euro erwartet. VTG verwies in diesem Zusammenhang auf höhere Investitionen in die Wagenflotte. Zudem könnten noch Sondereffekte - positive wie auch negative - im Zusammenhang mit der Übernahme des Mitbewerbers Nacco anfallen.: Die VTG-Aktie notiert auf Rekordniveau. Das spiegelt sich auch in der hohen Bewertung wider, deshalb unser Votum: Halten.