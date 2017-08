€uro am Sonntag

Im ersten Halbjahr steigerte der TecDAX-Konzern seine Erlöse um 36 Prozent auf 616 Millionen Euro. Das Unternehmen profitiert direkt von steigenden Umsätzen im Onlinehandel. Außerdem verwies ­Wirecard auf den jüngsten Zukauf in den USA.abgewickelte Transaktionsvolumen legte um 38 Prozent auf knapp 38 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um ein Drittel auf 177 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand unverändert mit einem operativen Ergebnis in einer Spanne von 392 bis 406 Millionen Euro.Analysten rechnen damit, dass Wirecard in den nächsten Jahren weiterhin deutlich wächst. 2018 fährt Wirecard den Prognosen zufolge ein operatives Ergebnis von über 500 Millionen Euro ein.: Die Aktie ist nicht billig. Die Aussichten sind aber hervor­ragend und die Wachstumsraten dürften hoch bleiben. Spekulativ.