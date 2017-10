Wunschanalyse der Woche: Allianz

€uro am Sonntag

Kürzlich meldete der Versicherer, dass der Anleihefonds Total Return der US-Tochter Pimco nach dem Weggang von Investorenlegende Bill Gross profitabler als die meisten Konkurrenzangebote gearbeitet hat.Nach Angaben der Analysefirma Morningstar liegt die Jahresrendite, seit Gross Pimco im September 2014 verließ, im Schnitt bei 3,34 Prozent und ist damit höher als bei 88 Prozent der Konkurrenten. Seit Mitte 2016 macht sich das mit steigenden Mittelzuflüssen bemerkbar. Das Plus von 54,8 Milliarden Euro im zweiten Quartal ist ein neuer Bestwert. Die Trendwende in der Vermögensverwaltung wird sich auf das Konzernergebnis positiv auswirken.wird den Versicherer nach eigenen Angaben dank Rückversicherungen nicht stark belasten. Im Versicherungsgeschäft bevorzugt die Allianz kleine Zukäufe - so wie in Großbritannien, wo die Münchner mit einer Minderheitsposition bei einem Sachversicherer einstiegen, um später aufzustocken. Damit wird die Allianz dort die Nummer 3 in der Privatkundenversicherung. Aussichtsreich.

Branche: Versicherungen

Firmensitz: München

Börsenwert: 83,3 Mrd. Euro



