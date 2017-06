€uro am Sonntag

Bildquellen: Biogen Inc, 123RF

aus dem Bereich Multiple-­Sklerose-Medikamente, der jahrelang das Kerngeschäft darstellte, bröckeln, sind neue Produkte noch nicht so weit, um die Lücke zu stopfen.Mit Spinraza, dem jüngst zugelassenen Mittel gegen eine seltene schwere Muskel­erkrankung, ist schon ein Fundament gelegt. Unterdessen baut Biogen die Forschungspipeline gegen Alzheimer aus und hat vor Kurzem einen Wirkstoff gegen Schlaganfall hinzugekauft. Weitere Akquisitionen, sowohl von Medikamentenkandidaten als auch von anderen Firmen, werden ­erwartet.in diesem Jahr mit einem sehr mageren Gewinnwachstum von nur einem Prozent. 2018 sollen es dann wieder zehn Prozent sein - mit Zukäufen womöglich mehr. Die Übergangssituation spiegelt sich in der niedrigen Bewertung wider, das KGV für 2018 liegt bei elf. Wagemutige Anleger steigen jetzt ein, im Juli will Biogen mit den Quartalsergebnissen ein Strategieupdate und einen neuen Ausblick bekannt geben.: Biotechnologie: Boston, Massachusetts (USA): 48,4 Mrd. Euro