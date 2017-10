Wunschanalyse der Woche: Microsoft

€uro am Sonntag

Den nächsten Beleg dafür dürfte das Unternehmen aus Redmond im US-Bundesstaat Washington am 26. Oktober mit der Bilanz für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 liefern., die insgesamt den Löwenanteil des Konzerngewinns einspielen, nutzen hybride Cloud-Strukturen. Gemeint ist damit der Mix aus den öffentlichen Datenwolken - hier ist Amazons Tochter AWS die globale Nummer 1 - und firmeneigenen Datenwolken. In diesem Segment der hybriden Datenwolken dominiert Microsoft dank der großen Anzahl von Firmenkunden mit seinen Cloud-Offerten Azure und Office 356.und Xbox-Spielekonsolen dürfte kurzfristig Impulse liefern. Das laufende Quartal wird stark von der Shoppingsaison vor und nach Weihnachten geprägt. Microsofts Abhängigkeit vom Computergeschäft ist abgehakt, die Wachstumsstory im Cloud-Geschäft ist erst am Anfang - und hier sind die Amerikaner die weltweite Nummer 2.

Branche: Software

Firmensitz: Redmond, Washington (USA)

Börsenwert: 489,1 Mrd. €

Bildquellen: Microsoft, Justin Sullivan/Getty Images, Asif Islam / Shutterstock.com