€uro am Sonntag

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, Sean Gallup/Getty Images

hat nach vorläufigen Zahlen im ersten Quartal 971 bis 987 Millionen Euro Umsatz gebucht, 22 bis 24 Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten haben im Schnitt 982 Millionen geschätzt. Vor einem Jahr lag das Wachstum bei 24, im vorangegangenen Quartal bei 26 Prozent. Die nachlassende Dynamik bringt den Aktienkurs unter Druck., im Gesamtjahr 20 bis 25 Prozent mehr Umsatz zu buchen. Bei der operativen Marge (Ebit) werden fünf bis sechs Prozent anvisiert. Gleichzeitig sollen 200 Millionen Euro in den Ausbau des Geschäfts investiert werden, ein Zehntel mehr als im Vorjahr. 2016 lag die Marge bei 5,3 Prozent. Die komplette Quartalsbilanz wird am 9. Mai veröffentlicht. Die Wachstumsperspektiven bleiben gut. Die Marke ist stark, vor allem in Deutschland. Anleger sollten Kursschwäche zum Kauf nutzen.: Für 2017 erwarten Analysten 60 Prozent mehr Gewinn bei Zalando . Das sollte helfen, den Widerstand bei 40 Euro zu knacken.