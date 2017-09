Ich kaufe jetzt: STO SE & Co. KGaA

€uro am Sonntag

Name:Geboren:Position:Bestes Investment:Schlechtestes Investment:Die STO SE & Co. KGaA mit Sitz in Stühlingen ist einer der weltweit größten Produzenten von Fassadensystemen insbesondere zur Wärmedämmung. Das Unternehmen produziert und vertreibt die Produkte eigenständig. Mit 37 Produktionsstätten und Vertriebsfirmen in Europa, Asien, Nord- und Südamerika agiert Sto weltweit.Nach erfolgreichen Jahren hatte es vor einiger Zeit Kampagnen gegen zu dichtes Dämmmaterial gegeben, andere Hersteller kamen in den Verruf, schnell entzündbares Material verwendet zu haben. Das drückte auf die Ebit-Margen. Die Kurse erholen sich seit einiger Zeit wieder. Bei einem CDU-Wahlsieg gehen wir davon aus, dass die Politik, um die CO₂-Belastung zu reduzieren, die Gebäudesanierung in Deutschland weiter fördern wird.. Eine Umweltinitiative soll die hohen Stromkosten durch eine bessere Hausdämmung verringern. Als zusätzlicher Kurs­treiber ist eine zweijährige Restrukturierung bei STO zu nennen. Wir gehen von einer deutlichen Marginverbesserung aus. Im Vergleich zu Mitbewerbern ist STO immer noch recht preiswert und hat Kurspotenzial.