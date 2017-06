€uro am Sonntag

Karl Freiherr von Drais am 12. Juni 1817 seine erste dokumentierte Ausfahrt mit der von ihm erfundenen Laufmaschine absolvierte, war der Siegeszug des Gefährts noch nicht zu erahnen.Im Gegenteil: Die Idee, die Zugkraft von Pferden durch Muskelkraft von Menschen zu ersetzen, fand anfangs nur deswegen Anklang, weil Missernten die Haferpreise derart in die Höhe getrieben hatten, dass ein Ersatz für den Pferdeantrieb hermusste.der Lage und den gleichzeitig immer stärker verbreiteten Dampffahrzeugen fristete die muskelbetriebene Einspur-Mobilität schnell ein Nischendasein. Erst mit der Erfindung des Pedalantriebs 1861 war die Verbreitung des Fahrrads als Fortbewegungsmittel nicht mehr aufzuhalten.200 Jahre später ist die zweite Revolution auf dem Fahrradmarkt in vollem Gang. Drahtesel mit Elektromotoren, die die Bein­arbeit unterstützen, erobern die Welt. Nachdem die E-Bikes ihr Image als "Rentner- Drohnen" abgeworfen haben, boomt der Markt. Hierzulande kletterte der Absatz 2016 im Vergleich zum Jahr davor um 13 Prozent auf mehr als 600 000 Stück. Jedes siebte verkaufte Fahrrad hat bereits einen Elek­tromotor. Die Branche setzte geschätzt mehr als 400 Millionen Euro mit den Elektrozweirädern um. Und der Markt steht immer noch am Anfang.Der Versicherungskonzern Allianz rechnet aufgrund einer Studie damit, dass sich die Verkaufszahlen bis 2023 verdrei­fachen werden. Der Zweirad-Industrie-Verband schätzt, dass der Marktanteil der E-Bikes an den neu verkauften Fahrrädern in Deutschland von heute 15 Prozent langfristig auf 30 Prozent steigen wird. Und weltweit soll der Markt für Elektroräder dem US-Analysehaus Navigant zufolge bis 2025 um mehr als 50 Prozent auf 22,4 Milliarden Euro wachsen.schon in solche Dimensionen vor­gefahren. 2016 wurden in China 33 Millionen Elektrozweiräder verkauft. Es handelt sich zum großen Teil um die gern genutzten Mopeds, bei denen die Elektrovariante den Verbrennungsmotor ablöst. Aber auch normale E-Fahrräder werden immer beliebter.Profiteure sind mit den An­bietern Giant und Merida sowie dem Komponentenspezialisten Sun Race drei Unternehmen, die an der Börse von Taiwan notiert sind. Auch wenn die Aktien grundsätzlich einen Blick wert sind und die Firmen zudem gute Geschäfte in Europa machen - mangelnde Transparenz und fehlende Handelbarkeit sprechen aus hiesiger Investorensicht dagegen.: Auch bei heimischen Herstellern sorgt der E-Bike-Boom für starken Antrieb. Zu den Marktführern in Europa zählt die niederländische Accell Group , die 2016 Umsatz und ­Ertrag spürbar steigerte. Die Gruppe ist in Deutschland mit Marken wie Ghost, Winora und Haibike vertreten. Der Erfolg weckte Begehrlichkeiten.Der Wettbewerber Pon Holding, ebenfalls in den Niederlanden ansässig, legte im April ein Übernahmeangebot vor, das die Aktionäre von Accell Anfang Mai allerdings als zu niedrig ­zurückwiesen. Die Börsianer scheinen das auch so zu sehen: Die Aktie gab nach dem Platzen des Deals nur leicht nach. Und schon vor der Offerte hatte sich der Accell-Kurs innerhalb von 36 Monaten verdoppelt.Ein Grund für den Erfolg der E-Bikes ist ihr neues Image: Galten sie einst als Räder für Rentner, eignen sie sich heute für manch rasanten und sportlich ambitionierten Ritt. So sind elektrische Mountainbikes der neueste Renner. Manche Anbieter verkaufen bereits die Hälfte ihrer Mountainbikes als Elektrovariante.Davon profitieren Hersteller von Hochleistungskomponenten. Bei den E-Mountainbikes zählt dazu Shimano . Das japanische Unternehmen, weltweit führend bei klassischen Fahrradketten und Schaltungen, hat sich mit einem speziellen Antrieb für E-Bikes im Zukunftsgeschäft etabliert. Das schafft Fantasie für die Aktie der Firma, deren Absätze wegen Rückgängen bei Sporträdern in den Hauptmärkten ­Japan, Europa und USA zuletzt geschrumpft waren., der 90 Prozent seiner Umsätze mit Fahrradkomponenten und den Rest mit Angler- und Ruderzubehör erzielt, wieder mit Wachstum. Vom weltweiten Trend zum umweltfreundlichen Verkehr sollten die Japaner dank ihrer Marktposition langfristig ohnehin profitieren. Die Finanzlage von Shimano ist mit einer Eigenkapitalquote von 88 Prozent mehr als solide.Auch Panasonic hat sich als Motorenanbieter für E-Bikes einen Namen gemacht. Die Firma liefert mit den Akkus ein essenzielles Bauteil. Die Japaner konzentrieren sich auf zukunfts­fähige Lithiumtechnologie und kooperieren mit Tesla : In Zusammenarbeit mit dem Elektroautohersteller errichten sie im US-Bundesstaat Nevada die weltgrößte Lithium-­Ionen-Batteriefabrik. Nachdem das klassische Panasonic-Geschäft etwa im Bereich TV zuletzt rückläufig war, schlug die Firma mit der Neuausrichtung auf grüne Mobilität eine vielversprechende Richtung ein.Doch auch der Markt für klassische Fahrräder wächst nach wie vor. Strampeln ist gut für die Gesundheit, zudem ist das Rad für viele Menschen - vor allem in Städten - erste Wahl bei den Fortbewegungsmitteln. Unternehmen wie Fox Factory (siehe Investor-­Info), die sicherheits­relevante Komponenten, beispielsweise die Vorderrad­gabeln, von besonders hoher Qualität herstellen, kann es egal sein, ob die Käufer mit oder ohne Elektroantrieb fahren. Wichtig ist, dass sie fahren.die jüngsten Geschäftszahlen des auf Navigation und Datenmessung spezialisierten Mobilgeräteentwicklers Garmin (siehe Investor-­Info). Während der Markt für klassische Navigationsgeräte für das Auto schrumpft, ist das Fitnesssegment, zu dem die Fahrradcomputer einen beträchtlichen Teil beitragen, kräftig ­gewachsen. Dieses machte im vergangenen Jahr mehr als ein Viertel des Umsatzes aus. Die Entwicklung soll anhalten, so das Unternehmen. Angesichts des E-Bike-Booms ist das nicht unwahrscheinlich.Das Geschäft des Komponentenherstellers aus den USA läuft rund. Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr um zehn Prozent, der Nettogewinn legte sogar um 40 Prozent zu. Nachdem sich der langjährige Großaktionär Compass im März 2017 von seinem Paket ­getrennt hatte, war der Titel weiterhin im ­Aufwind. Trotz der bisherigen Kursgewinne sind die Aussichten für die Aktie gut.Der US-Navigationsspezialist ist mit Ortungs­hilfen für Autofahrer bekannt geworden. Inzwischen fährt der Konzern auf neuem Kurs: Produkte für Outdoor- und Sportfans sind der Renner. Fürs laufende Jahr rechnen Analysten mit einem leichten Rückgang beim Gewinn, für 2018 aber mit einem deutlichen Plus.