Die politische Krise, in der das Emirat Katar derzeit steckt, spitzt sich weiter zu und zieht ihre Kreise bis in die deutsche Wirtschaft. "Je länger die Krise dauert, desto mehr werden die deutschen Unternehmen über ihre Aufstellung in der Region nachdenken müssen und Katar gegebenenfalls aus Deutschland oder von einem dritten Standort aus betreuen", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, am gestrigen Freitag gegenüber €uro am Sonntag., es könnte zu einer Entspannung am Golf kommen. Nun drohen die vier arabischen Rivalen Katar mit neuen Sanktio­nen. "Der Vertrauensschaden, den der Konflikt für die gesamte Region am Golf verursacht, ist immens", sagt Treier. Es seien weit mehr Unternehmen betroffen als die, die ausschließlich in Katar Geschäfte machten.Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrain werfen dem Emirat Unterstützung des Terrorismus vor. Sie werten Katars Weigerung, ihre Forderungen zu erfüllen, als Beweis für die Verbindungen zu terroristischen Gruppen. "Spitzt sich der Konflikt weiter zu, könnte das die Gas- und Ölpreise weltweit steigen lassen - mit dann viel weitreichenderen internationalen Auswirkungen", sagt Treier.Katar ist laut DIHK nach den VAE und Saudi-Arabien der drittgrößte Exportmarkt für deutsche Produkte in der arabischen Golfregion. 2016 wurden Waren im Wert von 2,5 Milliarden Euro exportiert, 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Deutlich zugenommen hat die Lieferung deutscher Maschinen und Industrieanlagen sowie von Anlagen zur Elektrizitätserzeugung. Gemessen am Importwert ist Deutschland das drittwichtigste Lieferland Katars, nach den USA und China.: Bislang sind offenbar nur einzelne deutsche Unternehmen betroffen. Die meisten Großkonzerne sehen auf Anfrage von €uro am Sonntag vorerst keine Gefahr für ihr Geschäft. Zu klein sei das Land, zu gering die Auftragsmengen. Man beobachte die Situation, stärkere Auswirkungen seien aber nicht zu befürchten. "Die Siemens -Geschäfte in Katar laufen weiter", heißt es etwa aus dem Münchner Konzern.Katar hat sich in den vergangenen Jahren vor allem als Exporteur von verflüssigtem Erdgas (LNG, Liquefied Natural Gas) eine herausragende Marktstellung erarbeitet. Das Land lieferte 2016 über 77 Millionen Tonnen LNG - rund 30 Prozent der weltweiten Gesamtmenge. Das Embargo der arabischen Rivalen verschließt indes den Überlandweg und stellt etwa den deutschen Industriegasekonzern Linde vor Herausforderungen. Analyst Martin Rödiger von Kepler Cheuvreux rechnet aber mit begrenzten Auswirkungen auf den DAX-Konzern. Dieser werde sich nach alternativen Quellen umsehen und versuchen, höhere Kosten auf die Kunden umzulegen.Auch der Energiekonzern Uniper umschifft die Krise: "Uniper setzt bei der Gasbeschaffung auf eine Vielzahl von Bezugsregionen und Transportwegen", heißt es aus Düsseldorf.Anders der weltgrößte Chemiekonzern BASF . Für die Ludwigshafener hat die Krise durchaus Auswirkungen auf den Vertrieb ihrer Produkte in Katar. "Insgesamt ist in der Folge mit einem Geschäftsrückgang der BASF in Katar zu rechnen", so ein Sprecher gegenüber €uro am Sonntag. Für eine konkrete Prognose sei es noch zu früh.Auch beim Luftfahrtkonzern Airbus hat man die Krise genau im Blick. "Wir beobachten die Entwicklung natürlich mit Sorge, da die Region für den internationalen Luftverkehr von großer Bedeutung ist und dort wichtige Kunden von Airbus ansässig sind", sagt Vorstand Tom Enders. Am Freitag wurde bekannt, dass Qatar Airways einen Auftrag über vier A350-Jets im Wert von 1,2 Milliarden Euro annulliert hat, angeblich wegen Lieferverzögerungen.In Deutschland tritt Katar auch als Investor auf und hat laut DIHK-Schätzungen rund 25 Milliarden US-Dollar in Firmen investiert. Der Staatsfond von Katar hält 17 Prozent an Volkswagen, weitere Investoren acht Prozent an der Deutschen Bank und sechs Prozent an Siemens.Seit der Fusion mit United Arab Shipping Company (UASC) zählen die Emirate Katar (14 Prozent) und Saudi-Arabien (zehn Prozent) auch zu den Kerneignern von Deutschlands größter Containerreederei, Hapag Lloyd . Beide Länder haben je einen Vertreter im Aufsichtsrat. Doch auch dort heißt es "freie Fahrt voraus": "Unser Warenverkehr ist von der Krise in Katar nicht beeinträchtigt", sagte ein Sprecher. "Wir müssen lediglich andere Häfen und Linienverbindungen nutzen." Auch die Kapitalerhöhung im Zuge der Fusion sei nicht gefährdet.Kleinere Unternehmen leiden schon jetzt spürbarer - der Pumpenhersteller /aktien/KSB-Aktie etwa, mit eigenen Mitarbeitern in Katar präsent. "Das alles ist mit viel Ärger, einem hohen Zeitaufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, die unser Unternehmen tragen muss", sagte KSB-Regionalpräsident Tönjes Cerovsky.