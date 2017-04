Unter den Börsianern war in der vergangenen Handelswoche ein hohes Maß an Vorsicht und Nervosität auszumachen. Angesichts der weltpolitischen Lage ist dies durchaus nachvollziehbar, schließlich haben sich die Spannungen zwischen den USA und Russland bzw. Nordkorea deutlich erhöht. Und auch die anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich sorgte nicht gerade für Zuversicht. Dass in einem solchen Umfeld und im Vorfeld eines verlängerten Osterwochenendes keine Kauflaune aufkommen will, sollte niemanden überraschen.In der abgelaufenen Handelswoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Dienstag) und Wochenhoch (Montag) in einer Bandbreite von 197 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 10 zu 20 relativ negativ aus. Die Aktien von Vonovia (+2,2 Prozent), Lufthansa (+2,0 Prozent) und Fresenius Medical Care (+1,9 Prozent) verbuchten die höchsten Wochengewinne. Die dicksten Minuszeichen gab es hingegen bei der Commerzbank (-3,1 Prozent), Deutsche Börse (-3,1 Prozent) und thyssenkrupp (-3,0 Prozent).

Gute Passagierzahlen bei der Lufthansa

Die Geschäfte der Deutschen Lufthansa entwickelten sich im März ausgesprochen erfreulich. Dabei profitierte die Fluggesellschaft vor allem von der Übernahme von Brussels Airlines und immer mehr Air-Berlin-Jets. Im März schlug sich dies in einem kräftigen Passagierplus nieder. Konzernweit beförderte das Unternehmen knapp 9,6 Millionen Fluggäste und übertraf damit das Vorjahresniveau um 14 Prozent. Außerdem verbesserte sich die Auslastung der Maschinen.

Die beiden Finanzwerte Commerzbank und Deutsche Börse führten das Feld der Wochenverlierer an. Mit Blick auf die Wirtschaftspolitik von Donald Trump kehrte mittlerweile nämlich Ernüchterung ein. Im Finanzsektor spekulierten die Investoren auf - bedingt durch erhoffte Deregulierungsmaßnahmen - steigende Unternehmensgewinne. Hier wurde bislang nicht geliefert. Nach der starken Kursentwicklung in den vergangenen Wochen haben sich bei der Commerzbank nun verstärkte Korrekturtendenzen bemerkbar gemacht.

