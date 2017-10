Hier stimmt was nicht! Credit Suisse mal drei

€uro am Sonntag

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com, Pincasso / Shutterstock.com

Vielleicht ist es etwas frech, aber vom Eindruck nicht unpassend, das Bild im Fall von Credit Suisse und RBR Capital zu bemühen. Der kleine Hedgefonds hat nämlich den Finanzriesen herausgefordert. RBR-Gründer Rudolf Bohli ist - wie andere auch - unzufrieden mit der Entwicklung des Konzerns und dessen Aktie. Um die Trendwende zu schaffen, fordert er eine Dreiteilung des Konzerns.Im alten Rechtsrahmen würde Bohli die klassische Vermögensverwaltung zusammen mit der Schweizer Universalbank belassen. Die Investmentbank soll mit Domizil London oder New York in den USA an die Börse gebracht und das Asset Management könne als eigenständige Gesellschaft in Zürich gelistet werden. Bohli glaubt, dass bei einer Aufteilung Kräfte freigesetzt werden und Aktionäre ihren Einsatz in 18 bis 24 Monaten verdoppeln könnten.ist mit rund 100 Millionen Franken absolut beachtlich, aber mit einem Anteil am Gesamtkapital von nicht mal 0,3 Prozent relativ überschaubar. Deshalb gibt sich das Management um Vorstandschef Tidjane Thiam nach außen hin gelassen. Doch hinter den Kulissen hat Bohli viel Staub aufgewirbelt. Analysten haben nämlich vorgerechnet, dass ein Börsengang der Investmentbank ohne eine massive Kapitalerhöhung in zweistelliger Milliardenhöhe gar nicht möglich wäre. Ist es dann im Gegenschluss sinnvoll, einen allein gar nicht überlebensfähigen Bereich mit Quersubventionen zu versorgen?Würde Credit Suisse von einer externen Investmentbank hier ein Urteil einholen, wäre die Antwort offensichtlich. Und weil die Aktie auch seit dem Amtsantritt von Restrukturierer Thiam Mitte 2015 erheblich im Minus liegt und die Kurse durch eine dicke Kapitalerhöhung massiv verwässert wurden, ist es nicht vermessen zu glauben, dass sich vielleicht bald auch andere Aktionäre an Credit Suisse reiben werden.