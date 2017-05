€uro am Sonntag

Für Anleger besonders lohnenswert war es aber, abzuwarten und dann bei der Abspaltung auf die neue Firma zu setzen. Aktien wie Osram Licht oder zuletzt Covestro waren die hässlichen Entlein der Groß­konzerne Siemens und Bayer . Sie konnten an Tag eins günstig gekauft werden, weil Indexinvestoren die neuen Titel verkaufen mussten., muss nicht immer gelten. Manchmal kann es sinnvoll sein, schon vorher engagiert zu sein. Es spricht einiges dafür, dass dies für SCA (ISIN der A-Aktien: SE 000 017 188 6 ) gilt. Der schwedische Papierhersteller hat sich auf Endverbraucher konzentriert und ist hierzulande bekannt durch seine Marken Tempo und Zewa. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr beschlossen, sich aufzuspalten. Im Juni soll es so weit sein.wird bei SCA nicht das hässliche Entlein abgespalten, sondern der Schwan, nämlich das Geschäft mit den Hygieneprodukten, das den Löwenanteil ausmacht. Verkäufe aus dem Indexlager wird es daher nicht geben. Damit die Strategie aufgeht, schon vorher einzusteigen, sollten die Kursverluste von "SCA alt" nicht höher sein als der Börsenwert der neuen SCA Hygiene Products. Das Argument, warum das nicht der Fall sein dürfte, ist die Substanz.. Mit mehr als zwei Millionen Hektar Forstland ist SCA Europas größter privater Waldbesitzer. In den aktuellen Börsenkurs vor Aufspaltung geht dieser Bereich aber lediglich über die laufenden Erträge aus der Forstwirtschaft ein. Der Substanzwert dieser Liegenschaften dürfte aber bei umgerechnet rund sieben Milliarden Euro ­liegen, rund einem Drittel des aktuellen Börsenwerts. Diese Substanzreserve kann schon mit der ersten eigenständigen Notiz gehoben werden. Die Rechnung geht dann so: Zwei minus eins gibt mehr als eins.