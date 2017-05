€uro am Sonntag

Wenn Anfang Juni die Touristenwelle aus Deutschland in den Süden rollt, richtet sich die Aufmerksamkeit nicht nur auf italienische Autobahnen. Pünktlich zu Pfingsten startet das börsennotierte Infrastrukturunternehmen Atlantia mit einer aggressiven Internationalisierungspolitik: Der römische Konzern will mit einer 16,3 Milliarden Euro schweren Übernahmeofferte den spanischen Autobahnbetreiber Abertis schlucken. Die Italiener würden mit ihm mehr als 14.000 Kilometer Autobahn und weitere Mautstraßen in 19 Ländern kontrollieren.

Lukrative Offerte für Aktionäre

Der Kauf von Abertis wäre die bisher größte italienische Übernahme in Europa und für Atlantia ein wichtiger Schritt in Richtung Internationalisierung. Diese haben sich die Italiener bis 2020 auf die Fahnen geschrieben - zusammen mit der Diversifizierung ihrer Geschäfte. So sind nicht nur Autobahnen im Visier von Atlantia, sondern auch Flughäfen wie Moskau-Scheremetjewo. Das Ziel ist klar gesteckt: Die Weltmarktführerschaft in der Verkehrs­infrastruktur.



Von den ehrgeizigen Plänen profitieren zunächst vor allem die Aktionäre von Atlantias Übernahmekandidaten: Die Aktie der spanischen Autobahn­gesellschaft Abertis legte seit Anfang April - damals waren die ersten Übernahmegerüchte durchgesickert - rund acht Prozent zu und notiert aktuell bei 16,35 Euro. Vorangegangen waren dem finalen Angebot vier Wochen dauernde Gespräche. Die von der Familie Benetton kontrollierte Atlantia hatte hinter den Kulissen mit der spanischen Bank La Caixa verhandelt, die gut 22 Prozent an Abertis hält. La Caixa hatte zunächst 17 Euro je Aktie gefordert, Atlantia hatte 16 Euro geboten.



Geeinigt haben sich beide Parteien auf ein Angebot, bei dem Anteilseigner die Wahl haben, entweder ihre Aktien für 16,50 Euro pro Papier zu verkaufen oder in 0,697 Atlantia-Aktien zu tauschen. Geht der Deal wie geplant über die Bühne, läge der Börsenwert des ­fusionierten Unternehmens bei rund 36 Milliarden Euro. Atlantia und Abertis kämen zusammen auf rund 6,6 Milliarden Euro operativen Gewinn, davon 60 Prozent außerhalb Italiens.

vor allem durch Kredite. Zudem hat Atlantia zuletzt zehn Prozent der Anteile seiner Autobahngesellschaft Auto­strade per l’Italia (ASPI) für 1,48 Milliarden Euro abgegeben, um frisches Geld für die Einkaufstour zu haben. Unter anderem ist die Allianz mit mehr als einer halben Milliarde Euro bei der Betreibergesellschaft eingestiegen.

Expansionsziel Südamerika

Ziel von Atlantia ist vor allem die Expansion. Mit dem Zukauf von Abertis könnten die Italiener ihre Präsenz in Südamerika rasch vergrößern, da die Spanier seit Jahren mit Erfolg auf dem Kontinent tätig sind. Doch auch in Europa würde der Marktanteil wachsen - vor allem in Frankreich. Rund ein Drittel seiner Erlöse erzielt Abertis in dem Land, das europaweit die höchsten Maut­einnahmen verzeichnet.



Geldverdienen mit den Straßengebühren ist im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen vor allem eins: risiko­arm. Die Preise samt Inflationsausgleich werden oft staatlich festgelegt, die Korrelation mit dem weltweiten Wirtschaftsgeschehen ist gering, das Verkehrsaufkommen ist kalkulierbar und der Aufwand zu Instandhaltung gut absehbar. Kein Wunder also, dass die Italiener ausgerechnet in diesem Bereich wachsen wollen. Doch die Expansion in Spanien bringt weitere Vorteile mit sich, beispielsweise mehr Wachstumsaussichten für Atlantias Schwesterkonzern Autogrill.

Wachstum durch Diversifizierung

Der weltgrößte Flughafencaterer und Autobahnraststättenbetreiber, der 2016 einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro meldete, würde ebenfalls vom erweiterten Straßen- und Autobahnnetz unter Atlantias Kontrolle profitieren. Um auf globaler Ebene schneller zu wachsen, will die Familie Benetton den Konzern darum neu strukturieren und vor allem rationalisieren. Gut möglich, dass Autogrills rentables Italien-Geschäft verkauft wird. Schon vor zwei Jahren hatte sich das Cateringunternehmer von der Duty-free-Sparte getrennt.



Die Börse hat die Aussichten schon mal goutiert: Seit Anfang April hat die Aktie von Autogrill (ISIN: IT 000 113 734 5) kräftig von den Wachstumsaussichten profitiert und knapp um zehn Prozent zugelegt.



Ein weiteres Großprojekt, das die ­Italiener in Angriff nehmen wollen, ist die Übernahme des Flughafens Moskau-­Scheremetjewo. Der Airport im Norden der russischen Hauptstadt will zum größten Hub für Flugverbindungen zwischen Europa und Asien avancieren - Wachstum, von dem Atlantia ebenfalls profitieren würde. Daher führt Atlantia intensive Verhandlungen mit dem größten russischen Airport, der pro Jahr 31 Millionen Passagiere meldet. Atlantia kann auf viel Know-how im Flughafenbereich zurückgreifen. Schließlich zählt die norditalienische Gesellschaft zu den Hauptaktionären der börsennotierten Betreibergesellschaft der römischen Flughäfen Aeroporti di Roma (ADR). ­Zudem haben die Italiener im vergan­genen Jahr die Betreibergesellschaft des Aéroport Nice Côte d'Azur (Flughafen Nizza) geschluckt.

Auf dem Weg zum Allzeithoch

Die Umtriebigkeit von Atlantia hat sich für Aktionäre des Unternehmens in den vergangenen sechs Monaten aus­gezahlt. Nach Seitwärtsbewegungen in den zurückliegenden zwei Jahren legte die Aktie seit Ende November um rund 25 Prozent zu und nimmt Kurs auf das Allzeithoch von Anfang 2015.



Freuen dürfte das vor allem die im norditalienischen Treviso beheimatete Unternehmerfamilie Benetton. Nachdem sie 1999 bei Atlantia eingestiegen ist, um ihren auf Mode spezialisierten Konzern breiter aufzustellen, entpupp­te sich das Geschäft mit den Autobahn­gebühren schnell als Goldgrube. Ganz anders als die heiß umkämpfte Modebranche: Dort macht die gleichnamige Unternehmensgruppe seit fünf Jahren keinen Gewinn mehr.



Investor-Info

Atlantia

Rendite dank Expansion

1,7 Millionen Euro spielen die von Atlantia kontrollierten Autobahnen in Italien jeden Tag ein. Mit der geplanten Übernahme von Abertis steigt das Wachstumspotenzial, aber auch der Verschuldungsgrad. Die Ratingagentur S & P setzte ihren Ausblick kürzlich auf "ne­gativ". Dank des stabilen Geschäftsmodells ist die Aktie dennoch eine Empfehlung.

Wem ein Einzelinvestment zu riskant ist, der kann mit dem Partners Group Infrastructure breit gestreut auf Aktien aus der Basisinfrastruktur setzen. Investiert wird vor allem in Firmen mit einem natürlichen Monopol wie Betreiber von Mautstraßen, Satelliten oder Kabel- und Stromnetzen. Diese sind in der Regel weniger konjunkturabhängig und bieten oft eine stabile Dividende.zea

