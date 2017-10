Frankfurt intern: AlzChem Group - Potenzial dank geringem Streubesitz

€uro am Sonntag

Nachdem ein IPO im Frühjahr noch gescheitert war, ist nun per Listing doch noch der Sprung in den Prime Standard gelungen. Zuvor war die Firma in den Börsenmantel des insolventen Neuen-Markt-Titels Softmatic geschlüpft.die Aktivitäten von AlzChem zu umgerechnet 2,30 Euro je Aktie eingebracht. Insgesamt gibt es nun fast 102 Millionen Aktien, der Börsenwert von AlzChem beträgt knapp 265 Millionen Euro. Kein Pappenstiel, doch der Konzern ist sehr wachstumsstark und erwirtschaftet hohe Cashflows. Zum Halbjahr 2017 erlöste AlzChem gut 183 (Vorjahr: 174) Millionen Euro. Das Ebitda wurde um rund 15 Prozent auf 28 Millionen Euro gesteigert.Gewinnsteigerungen voraus. 2018 soll das Ebitda bei 54 Millionen Euro liegen, 2020 könnten schon 67 Millionen Euro durch die Bücher laufen. Auf Basis dieser Schätzungen wäre das Papier mit einem 2018er-KGV von elf nicht zu teuer. Fantasie steckt zudem in der Aktionärsstruktur.von Arques: Peter Löw, Martin Vorderwülbecke und Markus Zöllner. Der Streubesitz beträgt nur mickrige 1,5 Prozent, lässt den Großaktionären aber viel Handlungsspielraum, um den Titel mit wenig Aufwand in höhere Kursregionen zu bugsieren. Damit Löw und Co ihre Anteile später versilbern können, müssen sie die Story für die breite Anlegerschaft und größere Investoren interessant machen. Die eine oder andere positive Analystenstudie dürfte also folgen.