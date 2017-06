€uro am Sonntag

Am Samstag fand in Berlin etwa das DFB-Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund statt. Am kommenden Samstag stehen sich in Cardiff im Endspiel der Champions League Titelverteidiger Real ­Madrid und Juventus Turin gegenüber. Buchmacher erwarten ein Duell auf Augenhöhe, beide Teams gehören schließlich zum Besten, was der europäische Vereinsfußball zurzeit zu bieten hat.in ihren Ländern und kommen zusammen auf 22 Finalteilnahmen in der Königsklasse. Die Statistik spricht allerdings gegen die "Alte Dame". Juve gewann nur zwei ihrer acht Finals, die "Königlichen" aus Madrid dagegen elf von 14. Auch ein ­direktes Finalduell beider Teams entschied Real 1998 für sich.Ein Sieg von Juve hätte für den Club also große Bedeutung, zumal der Verein nach Meisterschaft und Landespokal mit dem ­Titel in der Champions League das ­"Triple" gewinnen würde. Auch Anleger dürften von einem Sieg der Italiener profitieren, denn Juventus Turin ist - wie der BVB - an der Börse notiert. Die Juve-Aktie hatte sich nach den sportlichen Erfolgen in diesem Jahr bereits verdreifacht, kam zuletzt aber stärker zurück., dürfte der Kurs das Jahreshoch wohl erneut in Angriff nehmen. Bei einer Niederlage könnte sich die Korrektur indes fortsetzen. Das DFB-Pokalfinale hat sich auf die BVB-Aktie dagegen kaum ausgewirkt. Die Borussen waren - und das ist zumindest wirtschaftlich betrachtet das Wichtigste - in der nächsten Saison für die Champions League bereits qualifiziert.