Frankfurt intern: Kauft der Magforce-Chef bald wieder zu?

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass 2017 das beste und ausschlaggebendste Jahr in der Unternehmensgeschichte werden wird", sagte der ehemalige Vorstandschef des DAX-Konzerns Fresenius Medical Care jüngst. Auch vor Investoren wird Magforce in den kommenden Wochen die Wachstumsstrategie und die guten Aussichten noch öfters detailliert erläutern.mit Fokus auf Onkologie wird allein im zweiten Quartal 2017 an sechs wissenschaftlichen Kongressen und Investorenkonferenzen teilnehmen. Auch in den USA, etwa auf der European Conference der Privatbank Berenberg am 22. Mai, wird sich Magforce präsentieren.Große Zuversicht schöpft Lipps nämlich aus einer Zulassung der Nanotherm-Therapie zur Behandlung von Prostatakrebs in den Staaten. Magforce hatte Anfang 2017 mit Vertretern der amerikanischen Regulierungsbehörde FDA finale Gespräche geführt, die nach eigenen Aussagen zufriedenstellend verlaufen seien., 2018 mit der Vermarktung der Therapie in Übersee beginnen zu können, dürfte ein ­Zulassungsentscheid der FDA zeitnah bevorstehen. Gibt die Behörde final grünes Licht, dürfte die Aktie weiter zulegen. Darauf setzt offensichtlich auch Lipps selbst.Nachdem der Firmenlenker vor geraumer Zeit zahlreiche Papiere von Magforce kaufte, gab es zuletzt keine Aktivitäten mehr von ihm. Wie wir hören, soll sich das zeitnah aber ändern. Laut Gerüchten liebäugelt Lipps wieder mit dem Kauf eigener Aktien und könnte schon bald seinen Bestand aufstocken.