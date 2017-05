€uro am Sonntag

Ein wenig Wiener Schmäh muss sein: "HNA hat lange nach dem besten europäischen Vermögensverwalter gesucht. Bei uns sind sie fündig geworden", sagt Andreas Wimmer mit einem Augenzwinkern. Die charmant servierte Übertreibung macht klar: Mehr will und darf Wimmer zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.der österreichischen Fondsgesellschaft C-QUADRAT an diesem Tag um sich versammelt. Die sollen Einblick in die Arbeit des Vermögensverwalters bekommen. Doch natürlich richtet sich das Interesse auch auf den künftigen Großaktionär der Gesellschaft: auf den chinesischen Mischkonzern HNA.Der ist gerade dabei, die Aktienmehrheit bei C-QUADRAT zu übernehmen. Für weit größeres Aufsehen sorgt indes eine andere Beteiligung der Chinesen: HNA ist mittlerweile der größte Anteilseigner der Deutschen Bank . Im April hat der Konzern des milliardenschweren Investors Chen Feng seinen Anteil auf knapp zehn Prozent aufgestockt. Erst Anfang des Jahres war HNA bei der Deutschen Bank eingestiegen.Abgewickelt hat diese Transaktionen C-QUADRAT. Die Wiener verwalten auch die Deutsche-Bank-Aktien der HNA-Gruppe. Und sie vertreten den neuen Investor künftig im ­Aufsichtsrat des Frankfurter Geld­instituts. Auf der jüngsten Hauptversammlung wurde C-QUADRAT-Gründer und -Vorstand Alexander Schütz ins Kontrollgremium gewählt.und das Renommee. Doch das sind nicht die einzigen ­Vorteile, die sich C-QUADRAT vom Engagement der Chinesen verspricht. "Mit einem Investor, der zu den größten Unternehmen Chinas gehört, hoffen wir natürlich, dass sich neue Möglichkeiten in Asien eröffnen", erklärt Vorstand Wimmer.Im Gegenzug hat HNA ein starkes Interesse an Finanzdienstleistern. Denn die chinesische Bevölkerung wird immer wohlhabender und sucht nach Anlagemöglichkeiten. Und so fokussiert sich der Konzern, der im Luftfahrt- und Reisegeschäft groß geworden ist, verstärkt auf ­Beteiligungen im internationalen ­Finanzsektor. Er hat eine große Bandbreite im Blick. Neben der Deutschen Bank hat sich HNA auch an der Fondssparte des britischen Versicherers Old Mutual beteiligt und den Hedgefonds-Spezialisten Skybridge Capital übernommen.

Von Trendfolgern bis Airports

Mit C-QUADRAT schließlich schnappen sich die Chinesen einen Fondsanbieter, der sich bei der Anlage auf Absolute- und Total-Return-Strategien spezialisiert hat. Dabei geht es um einen stetigen Wertzuwachs und das Vermeiden größerer Verluste.



Herzstück des Unternehmens, das aktuell zehn Milliarden Euro verwaltet, sind die trendfolgenden Dachfonds der Tochter ARTS Asset Management. Sie basieren auf einem technischen Handelssystem , bei dem sämtliche Anlageentscheidungen anhand komplexer mathema­tischer Algorithmen und frei von menschlichen Emotionen getroffen werden (siehe Investor-Info).



Daneben hat sich C-QUADRAT in den vergangenen Jahren verstärkt dem Thema nachhaltige Geldanlage zugewandt und bietet beispielsweise einen Mikrofinanz-Fonds an. Das jüngste Engagement liegt im Bereich Infrastruktur. Dabei geht es um Investments für Großanleger in kleine und mittlere Flughäfen mit überdurchschnittlichem Entwicklungspotenzial. HNA als Mitbesitzer von mehreren Flughäfen und Fluggesellschaften dürfte dieses Thema mit ­Sicherheit gefallen.



Investor-Info

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Opportunistischer Rentenfonds

Dieser Dachfonds ist eines von 17 Portfolios, welche die C-QUADRAT-Tochter ARTS Asset Management verwaltet.

Er investiert mithilfe von Zielfonds in die trendstärksten Bereiche des weltweiten Anleihemarkts. Das können Staats- oder Unternehmensanleihen, Emerging-Markets- oder Inflation-Linked-Bonds sein. Für den Fonds ist nur ein starker Gewinntrend entscheidend. Auf der Gegenseite sorgt eine strikte Stop-Loss-Systematik ­dafür, dass größere Verluste vermieden werden.

ISIN: AT0000A08ET0

