Direktbanken: Verzögerung bei Comdirect

€uro am Sonntag

Bildquellen: comdirect, Screenshot comdirect.de

: Eine Sprecherin der Com­direkt -Bank nahm auf Anfrage dazu Stellung: "Grundsätzlich stehen unsere Wertpapierrechnungen immer am Folgetag des Wertpapiergeschäfts im persönlichen Bereich in der Postbox. Wenn der Kunde den postalischen Versand wählt, so wie in diesem Fall, wird der Brief am Folgetag gedruckt und dann postalisch versendet. In diesem Fall haben wir recht aufwendig - unter anderem über die Post - recherchiert, warum es zu dieser Verzögerung der Zustellung gekommen ist. Dies hat deshalb etwas länger gedauert. Leider konnte aber nicht abschließend geklärt werden, woran die Verzögerung lag."