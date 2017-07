€uro am Sonntag

: Möglicherweise ist für Sie ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) relevant. Demnach handelt ein Anleger nicht grob fahrlässig, wenn er nach einer Beratung Risikohinweise im Zeichnungsschein nicht liest (Az. III ZR 93/16). Die Klägerin wurde zu Kapitalanlagen beraten. Die Beraterin hatte dabei die Genussrechtsbeteiligungen an einer inzwischen insolventen GmbH als sicher und risikolos empfohlen. Hingegen befanden sich im Zeichnungsschein zu den Beteiligungen Hinweise auf die Risiken der Kapitalanlage. Diesen hatte die Klägerin ungelesen unterschrieben. Als die Anlage sich als verlustreich ­erwies, verklagte die Geschädigte die Beraterin auf Schadenersatz."Der BGH hat nunmehr klargestellt, dass ein Anleger erwarten dürfe, in einem Beratungsgespräch alle für die Anlageentscheidung notwendigen Informationen zu erhalten", erläutert Philipp Neumann von der Frankfurter Kanzlei Ares Rechtsanwälte. Der BGH beschreibt außerdem in dem Urteil, wann ein Anleger grob fahrlässig handelt. Beispielsweise wenn der Berater den Anleger ausdrücklich auffordert, die Hinweise im Zeichnungsschein vor Unterzeichnung durchzulesen, der ­Anleger die erforderliche Zeit hierzu hat oder die Warnhinweise zur Kapitalanlage deutlich ins Auge springen oder der Anleger auf dem Zeichnungsschein gesonderte Warnhinweise zusätzlich unterschreiben muss.Das Oberlandesgericht Frankfurt als Vorinstanz hatte die Klage abgewiesen (Az. 24 U 156/14). Nun müssen sich die dortigen Richter erneut mit dem Fall befassen.