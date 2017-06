€uro am Sonntag

"Uber yourself before you get ­Kodaked" - dieser Satz entwickelt sich derzeit zum geflügelten Wort. Was scheinbar ironisch und leichtfüßig daherkommt, enthält eine brutale Wahrheit. Wir leben in einer digitalen Welt, deren Spielregeln wir nicht nur begreifen, sondern auch beherrschen müssen. Sonst ergeht es einem wie dem Erfinder der Digitalkamera, der es nicht geschafft hat, Nutzen aus seiner Erfindung zu schlagen und den die Digitalisierung letztlich ruiniert hat - Ironie des Schicksals., ohne ein einziges Fahrzeug zu besitzen. Wer nach einer Urlaubsunterkunft sucht, tut dies bei Airbnb - einer Online-Plattform, die nicht eine einzige Immobilie besitzt. Und wer eine Versicherung sucht, tut dies heute womöglich im Netz, auf Vergleichsplattformen oder beim Online-Makler. Der Versicherungsbranche wird häufig nachgesagt, dass sie sehr behäbig sei, dass sie die Digitalisierung verschlafen habe. Doch das stimmt so nicht.Ja, es gibt neue Wettbewerber. Auf den Versicherungsmarkt drängen Start-ups, die Zahl der Insurtechs hat sich in den vergangenen drei Jahren verdoppelt. Große Umwälzungen in der Branche sind dadurch jedoch bislang ausgeblieben. Wer eine Versicherung abschließt, setzt gerade bei langfristigen Verträgen lieber auf bewährte Marken, auf Partner, die bereits millionenfach bewiesen haben, dass Kunden auf sie zählen können. Zwar informieren sich Kunden im Internet über Versicherungen und vergleichen Preise, abgeschlossen wird aber nach wie vor in 90 Prozent der Fälle offline, beim Vertreter oder beim Makler. Versicherungen betreffen sensible Bereiche, bei denen individuelle Beratung einen besonderen Wert darstellt. Eine Rentenversicherung ist eben kein Paar Schuhe.stellt sich nun die Frage: Was machen Start-ups und Tech-Companies anders? Gibt es Methoden, die sich übertragen lassen? Ja! Auch in einem Großunternehmen lässt es sich durchaus arbeiten wie im Start-up. Wer jetzt an Großraumbüros denkt, an bunte Sofas und eine Tischtennisplatte, denkt nicht falsch. Doch darum geht es nicht. Dreh- und Angelpunkt ist der Kunde.Alle agilen Arbeitsmethoden zielen darauf ab, den Kunden zu verstehen und bessere Produkte und Services für ihn zu entwickeln. Dafür werden mehrere Hebel eingesetzt, von Customer Experience bis zur agilen Softwareentwicklung. Am Anfang steht eine gute Idee - etwa für eine neue mobile Lösung für unsere Kunden. Dann bauen wir ein sogenanntes Minimum Viable Product, ein minimal funktionsfähiges Produkt, und lassen es von Kunden testen. Es geht darum, dem Kunden zu liefern, was er will und braucht. Das finden wir heraus, indem wir uns schon im Frühstadium einer Idee Kundenfeedback holen.. Ihre Rückmeldungen fließen in die weitere Entwicklung ein. Das Produkt ändert sich stetig, bis es den Kundenanforderungen optimal entspricht. Gearbeitet wird ressortübergreifend - alle, die zum Erfolg des Produkts beitragen können, sitzen in einem Raum - wir sprechen von Co-Lokation. Es werden agile Teams gebildet, die wie kleine Unternehmen arbeiten. Das ist neu. Und es erfordert ein radikales Umdenken bei Führungskräften.

Nicht jede Idee wird zu einem tragfähigen Geschäftsmodell

Wer innovative Anwendungen entwickeln will, sollte sich daher nicht länger auf das Wasserfallmodell versteifen, bei dem die eine Phase auf dem Ergebnis der vorhergehenden aufbaut. Wenn ein Unternehmen - egal wie groß, egal wie alt - innovative Produkte entwickeln will, dann sollte es eine Kultur etablieren, in der Mitarbeiter ihre Ideen einbringen, entwickeln und Verantwortung übernehmen - und in der Manager ihren Mitarbeitern Raum geben und hinter ihnen stehen, wenn es darum geht, Visionen zu verfolgen.



Nicht jede Idee wird in einem tragfähigen Geschäftsmodell enden. Manche Idee wird man auch begraben - und daraus für die Zukunft lernen. Nicht jede Idee kann Erfolg haben. Im Scheitern die Chance zu sehen, es beim nächsten Projekt besser zu machen - dieser Gedanke muss in vielen Köpfen erst noch ankommen.



Kurzvita



Jan Malmendier

Leiter Betriebs­organisation der Allianz Deutschland

Malmendier hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ist promovierter Betriebswirt. Für die Allianz Deutschland ist er seit 2008 tätig, seit 2015 leitet er die Betriebsorganisation. Er zeichnet verantwortlich für die Anwendungs- und Prozesslandschaft, mit aktuellen Schwerpunkten in der Digitalisierung. Die Allianz Deutschland hat 2016 rund 155 Millionen Euro in die Digitalisierung investiert. Mit rund 29 000 Mitarbeitern ist sie in den Bereichen Schaden-, Unfall-, ­Leben- und Krankenversicherung tätig.

